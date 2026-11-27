Cuando una freidora de aire de una sola cesta se queda corta para preparar guarniciones y platos principales a la vez, los modelos de doble compartimento se convierten en la opción a considerar. En este Black Friday (el cual estamos siguiendo en directo desde Xataka), hemos podido encontrar un modelo muy interesante rebajado. Se trata de la Ninja Foodi MAX, que ahora tiene un 30% de descuento y ha pasado de costar 229,99 euros a 159,99 euros.
Ninja MAX, Freidora de Aire con 2 Cajones Independientes, 6 Funciones, 9,5L
Una freidora Ninja potente y de gran formato
Este modelo de freidora de aire Ninja destaca por ofrecer 9,5 litros de capacidad, repartidos en dos cajones independientes de 4,75 litros cada uno. Esto permite cocinar dos alimentos diferentes con tiempos y temperaturas distintos.
Gracias a la función Sync ambos terminan exactamente al mismo tiempo para servir la comida recién hecha sin que nada se enfríe. Si necesitas preparar más cantidad de lo mismo, la función Match te servirá para duplicar automáticamente los ajustes en ambas cubetas.
Esta freidora de aire tiene una potencia de 2.470 W y un rango térmico que va desde los 80 hasta los 240 °C e incorpora seis programas de cocinado: Air Fry (freír con aire), Max Crisp (ideal para ultracongelados crujientes), Roast (asar), Bake (hornear), Reheat (recalentar) y Dehydrate (deshidratar). Por último, se puede destacar que sus cestas y rejillas antiadherentes son aptas para el lavavajillas.
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💡 CÓMPRALO SI... Cocinas a diario para varias personas o quieres preparar un plato principal en una cesta y la guarnición en la otra.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una cocina pequeña con poco sitio libre o buscas una cesta única ancha.
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