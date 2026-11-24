Este Black Friday estamos viendo buenas ofertas en auriculares de todo tipo, no importa si buscas unos AirPods o unos de diadema, por ejemplo. Si lo que buscas es algo que tenga cancelación activa de ruido y, además, un diseño diferente al resto, estos Nothing Ear (3) te pueden encajar muy bien: Amazon los tiene disponibles por 102,60 euros, su precio mínimo histórico.

Unos auriculares con un estuche que nos servirá de micro

Como decimos, nunca habíamos visto estos auriculares de Nothing con un descuento así. Son una opción muy interesante si necesitas unos auriculares TWS, especialmente si valoras un diseño diferente al de la gran mayoría de modelos que hay en las tiendas. Curiosamente, una de sus características más llamativas no está en los auriculares, sino que está en el estuche.

Este dispone de una función llamada Super Mic que nos permitirá utilizar el estuche para hablar o para grabar notas de voz, por ejemplo. Más allá de eso, estos auriculares también mejoran en autonomía, ofreciendo hasta 5,5 horas con la cancelación activa de ruido activada (la cifra se estira hasta las 22 horas si sumamos el estuche de carga).

A todo esto, debemos sumarle que cuentan con cancelación de ruido adaptativa (de hasta 45 dB), conexión multipunto para emparejarlos a la vez con dos dispositivos y certificación IP54, tanto en auriculares como en el estuche. Son compatibles con códec LDAC e integran drivers dinámicos de 12 mm, por lo que podemos esperar que ofrezcan una buena calidad de sonido.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los nothing ear (3) ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es la primera vez que los vemos bajar tanto de precio.

Es la primera vez que los vemos bajar tanto de precio. Su diseño: Aunque suenen bien y ofrezcan buena cancelación de ruido, brillan por su diseño.

Aunque suenen bien y ofrezcan buena cancelación de ruido, brillan por su diseño. Función Super Mic: Una función que convierte su estuche en una especie de micrófono. ❌ LO PEOR Su autonomía: Aunque ha mejorado esta nueva generación, queda lejos de otros auriculares de la competencia. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos nuevos auriculares inalámbricos que tengan buen sonido, cancelación de ruido y, además, un diseño diferente al resto. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción con mayor autonomía o no te llama nada la función Super Mic ni el diseño.

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Imágenes | Nothing

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