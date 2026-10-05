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Comprar SSD a precios asequibles en plena crisis de la RAM es posible: el Día sin IVA de MediaMarkt tiene estos SanDisk rebajados

Varios modelos de 1 y 2 TB a unos precios asumibles para el bolsillo

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Carlos Castillo

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Desde hace prácticamente un año, enfrentarse a la compra de unos módulos de memoria RAM o unidades SSD es sinónimo de tener que rascarse el bolsillo: la crisis del hardware, derivada del auge de la IA, hace que tengamos que pagar bastante más por lo mismo que tiempo atrás nos habría salido mucho más barato.

SanDisk Disco duro SSD externo 2TB

SanDisk Disco duro SSD externo 2TB

PVP en MediaMarkt — 180,99 PcComponentes — 239,00 Carrefour — 279,00
Reacondicionados
PcComponentes — 186,90
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Sin embargo, si estamos atentos a períodos promocionales como el Día sin IVA hoy activo en MediaMarkt, podemos ahorrarnos algo de dinero y comprar componentes a precios más asumibles. Estos dos SSD SanDisk externos son buenos ejemplos:

Unos SanDisk externos y compactos que no requieren instalación

Oferta Sandisk Ssd Mediamarkt

Desde anoche a última hora de la tarde hasta la medianoche de hoy, lunes 5 de octubre, MediaMarkt está celebrando una nueva edición de su popular Día sin IVA. El cual podemos aprovechar para renovar, por ejemplo, ese SSD que llevábamos tiempo valorando comprar al mejor precio posible. Y estos dos SanDisk, sin contar con unos descuentazos abismales, sí que tienen un coste bastante interesante viendo el panorama actual y de dónde venimos.

Disponibles en dos variantes en cuanto a capacidad, 1 y 2 TB, sin duda el que más merece la pena en relación calidad precio es el mayor de los dos: con él, cada TB de capacidad sale a 90,50 euros, que es muy buen precio en pleno 2026.

Cinco de las mejores ofertas en tecnología durante el Día sin IVA de MediaMarkt, hoy 5 de octubre
En Xataka
Cinco de las mejores ofertas en tecnología durante el Día sin IVA de MediaMarkt, hoy 5 de octubre

Tratándose de unidades externas, estos SSD se quedan en unos 800 MB/s y no alcanzan las velocidades de alternativas NVMe internas, que superan varios miles de MB/s. Pero esto no supone mayor problema en el uso diario y, salvo que seamos usuarios muy exigentes, no notaremos gran diferencia. Por contra, ofrecen una versatilidad difícil de igualar: no requieren instalación y basta con conectarlos mediante cable a nuestros equipos.

⚡ EN RESUMEN: oferta ssd sandisk mediamarkt

 LO MEJOR

  • Un precio bastante asequible en los tiempos que corren
  • Dos opciones disponibles: 1 y 2 TB

❌ LO PEOR

  • Menos veloces que SSD NVMe internos
  • Siguen siendo más caros que tiempo atrás

💡 CÓMPRALOS SI... no quieres o puedes esperar a que el mercado se estabilice

⛔ NO LOS COMPRES SI... no te corren prisa: una vez pase el temporal de precios, deberías encontrarlos más baratos

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