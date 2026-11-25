Cuando uno pasa muchas horas delante del PC en casa trabajando, cualquier cosa que nos ayude a optimizar el tiempo siempre es bien recibida. Por ejemplo, imagina un gadget que te permita, pulsando solo un botón, abrir todas las apps que usas a la hora de trabajar. Eso es justo lo que hace este MSD-Pro Control Desk de Mars Gaming: está disponible por 79,23 euros, su precio más bajo.

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Con 10 teclas programables y compatible tanto con Windows como con MacOS

Es posible que le hayas visto uno de estos dispositivos a algún streamer, pero lo cierto es que son muy útiles en términos de productividad. La marca Elgato tiene uno muy similar que también está rebajado este Black Friday, aunque su precio es muy superior (152,89 euros). Si quieres una alternativa más económica, este gadget de Mars Gaming es una opción muy a tener en cuenta.

Lo más destacado de este dispositivo es que cuenta con 10 teclas LCD programables. Más allá de que se puedan configurar a nuestro antojo para abrir apps, ejecutar atajos o controlar diferentes funciones del ordenador, lo interesante es que podemos configurar también cada tecla con imágenes o animaciones GIF.

A todo lo anterior hay que sumarle sus cuatro diales multifunción, con los cuales podremos ajustar el volumen o, entre otras cosas, controlar parámetros en programas de edición. Cuenta también con una pantalla táctil panorámica y un Hub USB en la parte trasera con dos puertos USB 3.0 y un USB-C en el que podremos conectar periféricos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del msd-pro control deck ✅ LO MEJOR Su rebaja: Está ahora mismo en su nuevo precio mínimo histórico.

Está ahora mismo en su nuevo precio mínimo histórico. 10 teclas personalizables: Es un gadget muy personalizable.

Es un gadget muy personalizable. Compatible con Windows y MacOS: Poder usarlo con distintos sistemas operativos le da versatilidad. ❌ LO PEOR Se conecta por cable: Lo tendrás que conectar por cable al PC y encontrarle un buen lugar en la mesa. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un gadget que te ayude a mejorar tu productividad en el día a día y prefieres apostar por una alternativa económica. ⛔ NO LO COMPRES SI... Realizas tareas muy sencillas en el ordenador que no necesitan atajos o configurar macros.

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Imágenes | Mars Gaming

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