Moverse por ciudad a diario sin depender del coche ni del transporte público resulta bastante más fácil con una bicicleta eléctrica plegable. Ahora, en su Black Friday (campaña que estará activa hasta el 30 de noviembre), Carrefour tiene rebajada esta Evercross EK5SA por una cifra muy competitiva para entrar en el segmento urbano. Su precio cae hasta los 529,99 euros frente a los 1.499,99 euros de precio habitual que tiene.

Bicicleta Eléctrica Plegable De 16" Evercross Ek5sa Batería Extraíble Doble Freno De Disco Aplicación Bluetooth Negro PVP en Carrefour — 529,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Batería extraíble de hasta 60 km, ruedas de 16 pulgadas y doble freno de disco

Esta bicicleta eléctrica que vende Carrefour apuesta por un formato compacto y plegable pensado para guardarla fácilmente en casa, en la oficina o en el maletero del coche, apoyándose en unas ruedas de 16 x 2,4 pulgadas que buscan ofrecer mayor estabilidad y comodidad sobre el asfalto urbano.

Su motor eléctrico cuenta con una potencia nominal de 250 W (con picos máximos de hasta 350 W) y asistencia al pedaleo limitada a 25 km/h, cumpliendo así con los parámetros habituales para poder circular por ciudad.

Uno de sus puntos más prácticos es su batería de iones de litio extraíble de 36 V y 13,5 A, que permite sacarla del cuadro para recargarla cómodamente en cualquier enchufe sin tener que subir toda la bicicleta. Según los datos del fabricante, ofrece una autonomía máxima de hasta 60 km por carga, una cifra que variará según el nivel de asistencia elegido, el desnivel y el peso del ciclista (soporta una carga máxima de entre 100 y 120 kg).

En seguridad y equipamiento, suma frenos de disco delanteros y traseros, iluminación delantera y trasera integrada, pantalla en el manillar y conectividad Bluetooth compatible con app móvil para revisar datos del trayecto en tiempo real. Además, llega acompañada de cargador y bomba de aire en la caja.

⚡ EN RESUMEN: televisor portátil hisense 32S6S ✅ LO MEJOR Diseño compacto y plegable con ruedas anchas.

Su batería extraíble que podrás cargar en casa cómodamente. ❌ LO PEOR Sus ruedas están pensadas para asfalto urbano. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una bici eléctrica urbana económica, compacta y fácil de plegar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a hacer rutas largas por caminos de tierra o carreteras con mucho bache.

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Imágenes | Webedia y Evercross

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