Carrefour tiene a precio de outlet la tele QLED de Xiaomi con Google TV y tasa de refresco de hasta 120 Hz

Carrefour ha dado comienzo a una campaña orientada a los socios de Club Carrefour. Hay de todo, pero sobre todo podemos encontrar buenas ofertas en televisores porque muchos de ellos cuentan con doble descuento. Si queremos algo más barato, el Xiaomi TV A Pro ahora mismo ha bajado hasta los 279,65 euros con el doble descuento:

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15% de descuento por ser socio del Club Carrefour.

Un televisor bueno, bonito y barato

El Xiaomi TV A Pro (2026) es un televisor que destaca sobre todo por su relación calidad-precio, más aún si tenemos en cuenta que está de oferta. Es un modelo sencillo que incorpora un panel con tecnología QLED y, en este caso, una diagonal de 55 pulgadas.

Su tasa de refresco es de 60 Hz, aunque cuenta con un modo Game Boost con el que, a través de software, alcanza los 120 Hz en dispositivos conectados por HDMI. También viene con el modo Filmmaker para consumir contenido de cine y videojuegos y sus ángulos de visión son de 178º tanto horizontales como verticales.

Por otro lado, el televisor de Xiaomi es compatible con los formatos de imagen HDR10+ y HLG, además de los de sonido Dolby Audio, DTS-X y DTS-Virtual. También viene con el sistema operativo Google TV, es compatible con AirPlay y cuenta con una tecnología para reducir la luz azul de la pantalla.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi TV A Pro hoy ✅ LO MEJOR Su precio .

. El sistema operativo .

. Su pantalla QLED, sobre todo por lo poco que cuesta el televisor. ❌ LO PEOR No es compatible con las tecnologías Dolby Atmos o Dolby Vision .

. Su potencia de audio puede quedarse justita si se va a colocar en un salón grande. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor económico para el salón o dormitorio, sobre todo si buscas un modelo barato. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres disfrutar de una gran experiencia en cine o videojuegos, ya que no es el modelo más indicado para ello.

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Imágenes | Xiaomi

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