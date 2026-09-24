Carrefour deja a precio de liquidación esta cafetera semiautomática que incluye depósito de leche

Carrefour suele lanzar muchísimas ofertas a la semana, pero no podemos olvidar de las que lanzan las marcas a través de la propia tienda, ya que muchas veces son incluso más atractivas. Un buen ejemplo lo tenemos en la Create Thera Retro Pro, que ahora mismo se puede comprar por 57,95 euros.

Una cafetera para preparar cappuccinos, lattes o espressos

La Create Thera Retro Pro es una cafetera semiautomática que ha pasado de costar 152,95 euros a 57,95 euros, por lo que hablamos de un buen descuento. No la vende directamente Carrefour, sino Create a través de la tienda, lo que además significa que únicamente estará disponible en la tienda online y no en físicas.

Esta cafetera semiautomática destaca, entre otras muchas cosas, porque incorpora un depósito de leche, lo que permite elaborar distintos tipos de café, ya sean espressos, latte o cappuccino. Lo hace, además, con una presión de 20 bares y con la facilidad de tan solo pulsar un botón.

Entre otras cosas, la cafetera también cuenta con una bandeja calienta-tazas, viene con un brazo dosificador con dos salidas, incluye una base antideslizante y viene con dos depósitos de 0,5 litros (leche) y 1,5 litros (agua), así como con un dosificador para el café molido.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Create Thera Retro Pro hoy ✅ LO MEJOR Su precio : se trata de una cafetera semiautomática que ha bajado mucho de precio.

: se trata de una cafetera semiautomática que ha bajado mucho de precio. Incluye su propio depósito para la leche. ❌ LO PEOR Únicamente se encuentra en la tienda online. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera semiautomática que tenga un precio bastante bajo, además de un depósito para la leche que te permita preparar cappuccinos y otros cafés. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres otro tipo de cafeteras (como de cápsulas), y no tanto este tipo de modelo para preparar café molido.

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Imágenes | Carrefour, Compradicción, Create

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