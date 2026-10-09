🗣️ ¡Participa en el sorteo de un Plaud NotePin S!
HOY SE HABLA DE

Cae un 40% la lámpara para mesita de noche inteligente que podrás controlar por el móvil y es compatible con Alexa

Una lámpara que puedes controlar mediante su panel táctil, app o por asistentes de voz

Lampara De Mesa Govee
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter instagram
2878 publicaciones de Fran León

Si quieres crear un ambiente acogedor en el dormitorio o el salón, no hará falta que hagas reformas en la electricidad e iluminación de tu hogar. Ahora, en Amazon, puedes comprar esta lámpara para mesita de noche inteligente de Govee con un descuento del 40%. Su PVP recomendado es de 69,99 euros, pero ahora te la puedes llevar por 41,99 euros.

Govee Lamparas de Mesita de Noche Táctil, RGBICWW LED Regulable, 500lm

Govee Lamparas de Mesita de Noche Táctil, RGBICWW LED Regulable, 500lm

Hoy en Amazon — 41,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Control táctil, millones de colores y sincronización por voz

Lampara Para Mesita Inteligente Govee

Si hay algo destacable de esta lámpara de mesa es su versatilidad a la hora de personalizar la iluminación. Cuenta con tecnología RGBICWW, la cual te permite elegir entre más de 16 millones de colores para momentos de ocio o configurar tonos blancos (desde cálidos y acogedores para leer antes de dormir hasta blancos fríos enfocados a la concentración y el trabajo).

Hoy en Lidl la solución para ahorrar en la factura de la luz sin cambiar de tarifa por menos de 8 euros
En Xataka
Hoy en Lidl la solución para ahorrar en la factura de la luz sin cambiar de tarifa por menos de 8 euros

En el apartado de conectividad, destaca por ofrecer control por voz, ya que es compatible con Amazon Alexa y Google Assistant, lo que te permite encenderla, apagarla, cambiar de color o ajustar la intensidad con sencillos comandos de voz.

Si no te gusta el control por voz, también puedes manejarla a través del móvil ya que cuenta con una app gratuita en la que programar horarios automáticos de encendido y apagado, simular el amanecer para despertarte de forma gradual o crear rutinas personalizadas. Y si no tienes el móvil a mano, no te preocupes porque puedes controlar el brillo y los modos de color tocando directamente el panel táctil en la base.

⚡ EN RESUMEN: oferta para lámpara para mesa govee hoy

 LO MEJOR

  • Integración total con asistentes de voz: compatible con Alexa y Google Assistant para encender, apagar o cambiar escenas mediante comandos de voz sin usar las manos.
  • Gran variedad de modos de luz: permite cambiar entre millones de colores (RGB) y regular la temperatura del blanco (cálido a frío) e intensidad para cualquier momento del día.

❌ LO PEOR

  • Requiere conexión Wi-Fi de 2,4 GHz... Como la mayoría de dispositivos de domótica económicos, no suele ser compatible con redes Wi-Fi de 5 GHz.
  • Potencia luminosa orientada a luz ambiental... Funciona perfectamente como luz de mesita de noche, de lectura o decorativa, pero no está pensada para iluminar por sí sola una habitación grande.

💡 CÓMPRALO SI... Si ya tienes Alexa o Google Home y quieres integrar la iluminación de la habitación en rutinas inteligentes.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una luz principal para iluminar una estancia y necesitas una lámpara de alta potencia para techo o para alumbrar un salón entero, esta lámpara de mesa se te quedará corta.
Hoy llega a Lidl el taladro sin cables de Parkside que todo manitas necesita en casa
En Xataka Smart Home
Hoy llega a Lidl el taladro sin cables de Parkside que todo manitas necesita en casa

También pueden interesarte

Nanoleaf Lámpara de Pie LED,1700lm RGBIC Lámpara de Salón Compatible con Alexa y Matter

Nanoleaf Lámpara de Pie LED,1700lm RGBIC Lámpara de Salón Compatible con Alexa y Matter

Hoy en Amazon — 79,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
meross Lámpara Nocturna Táctil WiFi Inteligente

meross Lámpara Nocturna Táctil WiFi Inteligente

Hoy en Amazon — 39,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Govee

En Xataka | Cuál es el dispositivo más útil de mi casa inteligente: los mejores gadgets conectados de los editores de Xataka

En Xataka | Electrodomésticos que más consumen en tu casa: lista con los ocho que más electricidad gastan y sus cantidades medias

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios