Cae un 40% la lámpara para mesita de noche inteligente que podrás controlar por el móvil y es compatible con Alexa

Si quieres crear un ambiente acogedor en el dormitorio o el salón, no hará falta que hagas reformas en la electricidad e iluminación de tu hogar. Ahora, en Amazon, puedes comprar esta lámpara para mesita de noche inteligente de Govee con un descuento del 40%. Su PVP recomendado es de 69,99 euros, pero ahora te la puedes llevar por 41,99 euros.

Govee Lamparas de Mesita de Noche Táctil, RGBICWW LED Regulable, 500lm Hoy en Amazon — 41,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Control táctil, millones de colores y sincronización por voz

Si hay algo destacable de esta lámpara de mesa es su versatilidad a la hora de personalizar la iluminación. Cuenta con tecnología RGBICWW, la cual te permite elegir entre más de 16 millones de colores para momentos de ocio o configurar tonos blancos (desde cálidos y acogedores para leer antes de dormir hasta blancos fríos enfocados a la concentración y el trabajo).

En el apartado de conectividad, destaca por ofrecer control por voz, ya que es compatible con Amazon Alexa y Google Assistant, lo que te permite encenderla, apagarla, cambiar de color o ajustar la intensidad con sencillos comandos de voz.

Si no te gusta el control por voz, también puedes manejarla a través del móvil ya que cuenta con una app gratuita en la que programar horarios automáticos de encendido y apagado, simular el amanecer para despertarte de forma gradual o crear rutinas personalizadas. Y si no tienes el móvil a mano, no te preocupes porque puedes controlar el brillo y los modos de color tocando directamente el panel táctil en la base.

⚡ EN RESUMEN: oferta para lámpara para mesa govee hoy ✅ LO MEJOR Integración total con asistentes de voz: compatible con Alexa y Google Assistant para encender, apagar o cambiar escenas mediante comandos de voz sin usar las manos.

compatible con Alexa y Google Assistant para encender, apagar o cambiar escenas mediante comandos de voz sin usar las manos. Gran variedad de modos de luz: permite cambiar entre millones de colores (RGB) y regular la temperatura del blanco (cálido a frío) e intensidad para cualquier momento del día. ❌ LO PEOR Requiere conexión Wi-Fi de 2,4 GHz... Como la mayoría de dispositivos de domótica económicos, no suele ser compatible con redes Wi-Fi de 5 GHz.

Como la mayoría de dispositivos de domótica económicos, no suele ser compatible con redes Wi-Fi de 5 GHz. Potencia luminosa orientada a luz ambiental... Funciona perfectamente como luz de mesita de noche, de lectura o decorativa, pero no está pensada para iluminar por sí sola una habitación grande. 💡 CÓMPRALO SI... Si ya tienes Alexa o Google Home y quieres integrar la iluminación de la habitación en rutinas inteligentes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una luz principal para iluminar una estancia y necesitas una lámpara de alta potencia para techo o para alumbrar un salón entero, esta lámpara de mesa se te quedará corta.

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Imágenes | Govee

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