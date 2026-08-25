Si buscas una alternativa barata al AirTag de Apple, este localizador cuesta la mitad y viene con carga solar

Los localizadores Bluetooth se han convertido en accesorios imprescindibles para tener bajo control llaves, mochilas o equipaje. Sin embargo, el AirTag de Apple tiene dos barreras claras: su precio ronda los 39 euros por unidad y exige comprar fundas o enganches aparte.

La respuesta de marcas de accesorios como Ugreen pasa por el Ugreen FineTrack Pro Smart Finder. Este dispositivo ahora se puede conseguir a más de la mitad del precio del de la compañía de la manzana mordida (está rebajado a 15,58 euros) y resuelve uno de los mayores inconvenientes del sector al integrar un pequeño panel de carga solar.

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Un localizador compatible con la red Buscar de Apple

Al contar con certificación oficial MFi, este rastreador no requiere descargar apps de terceros. Se enlaza directamente con la red Buscar de iOS en cuestión de segundos, aprovechando la red global de millones de dispositivos Apple para localizar objetos perdidos incluso a kilómetros de distancia.

Al integrarse directamente con esta red, incluye todas las funciones clave del ecosistema como son:

Alertas de olvido: recibes una notificación automática en el iPhone si te alejas demasiado del objeto al que está enganchado.

recibes una notificación automática en el iPhone si te alejas demasiado del objeto al que está enganchado. Búsqueda sonora: incorpora un altavoz emisor que reproduce un aviso acústico para encontrar las llaves cuando están cerca (por ejemplo, entre los cojines del sofá).

incorpora un altavoz emisor que reproduce un aviso acústico para encontrar las llaves cuando están cerca (por ejemplo, entre los cojines del sofá). Privacidad cifrada: los datos de ubicación están protegidos de extremo a extremo mediante el protocolo seguro de Apple.

La mayoría de alternativas del mercado utilizan pilas de botón CR2032 que obligan a reemplazos periódicos. Pero en este caso, Ugreen se diferencia del resto y ha equipado a este dispositivo con una pequeña placa fotovoltaica en la carcasa.

Esta superficie permite recargar la batería interna simplemente exponiendo el localizador a la luz del sol o a fuentes de iluminación intensa. Esto asegura que el dispositivo llegue siempre cargado antes de un viaje o que mantenga su energía si se engancha en la parte exterior de una mochila o bicicleta, por ejemplo.

⚡ EN RESUMEN: oferta para localizador UGREEN FineTrack Pro Smart hoy ✅ LO MEJOR Carga solar integrada: adiós a las pilas de botón reemplazables; la luz del sol o focos intensos mantienen la batería interna siempre con energía.

adiós a las pilas de botón reemplazables; la luz del sol o focos intensos mantienen la batería interna siempre con energía. Diseño práctico con enganche: Incorpora un orificio para anilla de serie, evitando el gasto extra en fundas o protectores. ❌ LO PEOR Sin Búsqueda de Precisión (Ultra Wideband -UWB-)... Carece del chip U1/U2 de Apple, por lo que no muestra las flechas en pantalla con la distancia exacta paso a paso.

Carece del chip U1/U2 de Apple, por lo que no muestra las flechas en pantalla con la distancia exacta paso a paso. Dependencia de buena luz... Si se guarda en la oscuridad absoluta dentro de un forro interior por meses, requerirá recarga directa antes de usarse. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone o un iPad y quieres rastrear mochilas, equipaje o bicicletas en exteriores aprovechando la luz solar para olvidarte del mantenimiento, ya que cuenta con carga solar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Usas un móvil Android (ya que solo es compatible con iOS) y consideras imprescindible la guía por fechas métricas en pantalla para localizar las llaves caídas entre los cojines del sofá, por ejemplo.

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Imagen | Ugreen

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