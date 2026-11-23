Este Black Friday estamos viendo ofertas destacadas en todo tipo de dispositivos. Es un muy buen momento si estás buscando un nuevo reloj deportivo con GPS, especialmente si quieres uno de gama alta. Hoy tenemos la mejor versión de este Garmin Fenix 8 de 47 mm muy rebajado en El Corte Inglés: sale por 599,99 euros, su precio mínimo histórico.

Un reloj deportivo con buena autonomía y bisel de titanio

Como decimos, es lo más barato que hemos visto hasta ahora esta versión del Garmin Fenix 8. Es un reloj muy resistente, tanto en lo que respecta a su pantalla (protegida con cristal de zafiro) como en su cuerpo, que tiene bisel de titanio. Precisamente por eso, es una compra ideal si te gusta llevar a cabo actividades al aire libre, deportes extremos o incluso bucear, puesto que se puede sumergir hasta 40 metros de profundidad.

Volviendo a la pantalla, este reloj Garmin monta un panel de 1,4 pulgadas con muy buena nitidez. Además, cuenta con una autonomía que puede llegar hasta los 16 días en modo smartwatch, bajando hasta las 35 horas con el GPS multibanda activado.

Incluye muchas funciones de seguimiento deportivo específicas para ciertos deportes, como running, ciclismo, natación o entrenamientos de fuerza. También recoge métricas como el VO2 máximo o los tiempos de recuperación, por lo que es ideal para entrenar. Para terminar, cabe destacar que incluye linterna LED, algo que nos puede venir muy bien en expediciones nocturnas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del garmin fenix 8 ✅ LO MEJOR Precio mínimo: Es lo más barato que ha estado esta versión del reloj hasta ahora.

Es lo más barato que ha estado esta versión del reloj hasta ahora. Muy resistente: Es un reloj que une cristal de zafiro en la pantalla y bisel de titanio.

Es un reloj que une cristal de zafiro en la pantalla y bisel de titanio. Autonomía notable: Llega hasta los 16 días de autonomía en modo smartwatch. ❌ LO PEOR Es un reloj grande: Es algo voluminoso, por lo que te puede quedar grande si tienes una muñeca pequeña. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un nuevo smartwatch deportivo que sea resistente, que cuente con buena autonomía y que realice un buen seguimiento de varias disciplinas deportivas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más económica, más compacta o directamente que cuenta con otro sistema operativo, como Wear OS.

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Imágenes | Garmin

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