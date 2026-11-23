El Black Friday llega oficialmente este viernes, 27 de noviembre, aunque multitud de tiendas ya están inmersas en sus campañas de rebajas desde hace días. Entre otras cosas, podemos aprovecharlas para ahorrar un pellizco en la compra de hardware en un año, como es este 2026, en el que los precios no han dejado de subir sin descanso. Y para facilitar la búsqueda entre tanta rebaja, a continuación recopilamos algunos de los chollos más interesantes en equipos de sobremesa y portátiles:

Lenovo Legion 5 Hoy en Amazon — 1.399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Lenovo Legion 5 por 1.399 euros, un portátil gaming equilibrado y con una relación calidad precio muy buena

por 1.399 euros, un portátil gaming equilibrado y con una relación calidad precio muy buena Asus ProArt P16 por 6.979,95 euros, con RTX Spark y 128 GB de RAM, aquí más barato que en otras tiendas

por 6.979,95 euros, con RTX Spark y 128 GB de RAM, aquí más barato que en otras tiendas CoolPC Black I 24Hr por 999,96 euros, uno de los sobremesa con gráfica NVIDIA de última generación con mejor precio de este Black Friday

por 999,96 euros, uno de los sobremesa con gráfica NVIDIA de última generación con mejor precio de este Black Friday Asus V16 por 806,66 euros, un portátil delgado con NVIDIA RTX y pantalla generosa ideal para trabajar o estudiar

por 806,66 euros, un portátil delgado con NVIDIA RTX y pantalla generosa ideal para trabajar o estudiar CoolPC Gamer Friday VI por 1.799,95 euros, otro sobremesa de Coolmod, muy potente, con la RTX 5070

Lenovo Legion 5

Una de las mejores ofertas de este Black Friday de Amazon en portátiles gaming de gama media la protagoniza el Lenovo Legion 5. Un equipo, ahora por 1.399 euros, que ofrece la potencia de la RTX 5060, el Ryzen 7 250, 32 GB de RAM DDR5 y 512 GB de SSD. Más una pantalla OLED de 15,3 pulgadas a 1600p y 165 Hz. Sin sistema operativo, eso sí. En conjunto, un dispositivo con una genial relación calidad precio en 2026.

Lenovo Legion 5 Hoy en Amazon — 1.399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Asus ProArt P16

Los portátiles con RTX Spark, llegados recientemente al mercado, son bastante caros. Sin embargo, el Black Friday de Coolmod tiene rebajado este Asus ProArt P16 a 6.979,95 euros y lo deja más barato que muchas otras tiendas. Encierra nada menos que 128 GB de RAM DDR5, la NVIDIA N1X y 2 TB de SSD. Todo ello, con una pantalla OLED de 16 pulgadas a 120 Hz y Windows 11 Pro de serie. Equipo compacto y ligero ideal para ejecutar modelos de IA locales.

CoolPC Black I 24Hr

Este Black Friday también encontramos buenos precios en sobremesas premontados. Este CoolPC Black I 24Hr de Coolmod por 999,96 euros es un buen ejemplo de ello. Un PC enfocado al gaming (pero solvente en muchos otros escenarios), con la NVIDIA RTX 5060 de 8 GB de VRAM, el Ryzen 5 5500F, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. También con Windows 11 Pro de serie.

COOLPC Black I 24Hr PVP en Coolmod — 999,96 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Asus V16

Entre los portátiles ligeros y delgados de Asus no sólo encontramos opciones tan caras como el RTX Spark anterior, sino que también hay opciones tan económicas como este Asus V16 por 806,66 euros en el Black Friday de Amazon. Más modesto, pero igualmente interesante si no necesitamos IA local ni tanta RAM. Encierra una NVIDIA RTX 5050, el Intel Core 7 240H, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Con pantalla de 16 pulgadas a 1200p y 144 Hz y, esta vez, sin sistema operativo.

CoolPC Gamer Friday VI

También en el terreno de los sobremesas encontramos este otro CoolPC, bastante más potente, en el Black Friday de Coolmod. Ahora a 1.799,95 euros se antoja mucho más interesante al ofrecer la NVIDIA RTX 5070 de 12 GB de VRAM, el Ryzen 7 7500X, 32 GB de memoria RAM (DDR4, eso sí) más 1 TB de SSD. Con una torre espaciosa, con genial diseño y buena refrigeración. Y Windows de serie.

COOLPC Gamer Friday VI PVP en Coolmod — 1.799,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lenovo, Asus, Coolmod, Amazon, ELLA DON en Unsplash

En Xataka | Las mejores tarjetas gráficas en relación calidad precio de 2026

En Xataka | Mejores portátiles gaming. Cuál comprar y ocho ordenadores recomendados desde 770 a 3.000 euros