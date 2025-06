Este proyector BenQ viene con Google TV. Pero lo más interesante reside en su curioso soporte

Hay tantos proyectores que muchas veces cuesta decantarse ante uno u otro modelo. Pero hay uno que me ha llamado especialmente la atención por todo lo que ofrece, aunque lo que más me interesa es su particular diseño. Se trata del BenQ GV50, que se puede encontrar en PcComponentes por 549 euros en lugar de 699 euros.

Un proyector muy completo a un precio muy ajustado

El proyector BenQ GV50 destaca principalmente porque viene con el sistema operativo Google TV, lo que implica, además, que incluye Google Assistant y que pueda acceder al catálogo de apps para descargar Netflix, YouTube y otras aplicaciones de servicios en streaming.

Pero lo que más me interesa es que viene con un soporte muy versátil que permite colocar el proyector en diferentes ángulos. Por ejemplo, si queremos proyectar la imagen hacia el techo, se puede ajustar su soporte para que la imagen quede centrada con respecto a nuestra vista, tal y como se puede ver en la imagen de cabecera.

Además de ello, el proyector de BenQ integra altavoces compatibles con Dolby Audio, permite proyectar imágenes con un tamaño de hasta 120 pulgadas, incluye la función Night Shift para reducir la fatiga ocular y se puede conectar a un smartphone a través de la app SmartRemote de la marca.

