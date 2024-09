Aterriza una nueva Nintendo Switch Lite: esta Hyrule Edition que hará las delicias de los fans de Zelda. Y viene con regalo

Ahora que nos acercamos al final de 2024 parece estar más cerca que nunca la próxima videoconsola portátil de Nintendo, aunque de momento no hay nada oficial. Sin embargo, en las actuales Switch tenemos unas magníficas consolas que nos abren un inmenso catálogo de juegazos. Y ahora se suma a ellas una nueva versión del modelo Lite, a un precio de 229 euros en Amazon.

Mismo hardware que la Switch Lite que ya conocemos pero con un diseño espectacular

Aunque, como decimos, su sucesora parece estar a la vuelta de la esquina, Nintendo sigue lanzando más y más juegos para sus Nintendo Switch. Del mismo modo que hace con las propias consolas, a través de ediciones especiales con diseños chulísimos. Y la Switch Lite Hyrule Edition (299 euros) es la más reciente de todas.

Esta nueva consola destaca a simple vista por su diseño, que está inspirado en la saga The Legend of Zelda. Con un color dorado que le sienta de maravilla, además cuenta con diseños de la mítica franquicia tanto en la parte delantera como en la trasera. Pero eso no es todo y viene con una suscripción gratuita de doce meses a Nintendo Switch Online.

Por lo demás, estamos ante una Nintendo Switch Lite al uso. Una videoconsola más compacta y ligera que Switch original y Switch OLED, con un panel algo más pequeño, lo que favorece enormemente llevarla siempre encima cuando estamos fuera de casa. Como en el resto de Switch Lite, no permite retirar sus Joy-Con. Y al igual que todas ellas, nos permite disfrutar de juegos exclusivos como los la propia saga The Legend of Zelda.

Imagen | Nintendo

