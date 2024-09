Ya puedes reservar la PlayStation 5 edición 30 Aniversario y no tardará en agotarse

PlayStation está celebrando su 30 aniversario y para hacerlo aún más especial, Sony ha anunciado el lanzamiento de una edición coleccionista de la PS5 Slim y PS5 Pro, la cual ya podemos reservar desde las 10:00 horas del día de hoy (26 de septiembre) a través tienda oficial de PlayStation.

A esto se suma que el lanzamiento coincide con la apertura de plazo para reservar la PlayStation 5 Pro, la cual se espera esté disponible en tiendas a partir del 7 de noviembre.

¿Qué productos podemos encontrar en el 30 aniversario de Sony?

Como veníamos diciendo, Sony ha lanzado una gama de consolas y accesorios de PS5 de edición limitada por su 30 aniversario, entre los que ya puedes encontrar disponibles para reservar:

Pack PlayStation 5 Digital Edition - Edición limitada del 30 aniversario.

- Edición limitada del 30 aniversario. Mando inalámbrico DualSense - Edición limitada del 30 aniversario.

- Edición limitada del 30 aniversario. Mando inalámbrico DualSense Edge - Edición limitada del 30 aniversario.

- Edición limitada del 30 aniversario. Dispositivo para uso a distancia PlayStation Portal - Edición limitada del 30 aniversario.

Por otro lado, cabe mencionar que está edición limitada también estará disponible en la nueva PlayStation 5 Pro, aunque estará numerada individualmente como artículo de colección, pues solo saldrán a la venta en todo el mundo unas 12.300 unidades y su reserva se podrá realizar a través del 21 de noviembre en la tienda oficial.

Todos estos productos están inspirados en el diseño de su primera consola. Esto se refleja en los colores plateados, el icónico logo colorido de PlayStation e incluso en la caja en la que vienen, pues sigue el estilo clásico de la PS One.

Sea como sea, si consigues hacerte con uno de los packs de PlayStation 5 edición limitada con motivo del 30 Aniversario, recibirás los siguientes artículos especiales de colección de manera adicional: una carcasa del conector del cable estilo controlador de PlayStation original, cuatro bridas para cables con formas de PlayStation, una pegatina de PlayStation, un póster de PlayStation de edición limitada (1 de 30 diseños posibles) y un clip de papel de PlayStation

Mejores ofertas de PS5 si no llegas a tiempo

Debido a la cantidad limitada de unidades, es muy probable que se agoten en pocos minutos. Por ello, si finalmente no logras comprar algunos de los productos mencionados anteriormente a tiempo y aún no has dado el salto a la nueva generación, puedes adquirir la PlayStation 5 Slim por unos 548 euros o la versión digital por 449 euros.

También tienes la opción de adquirir la PlayStation Portal para jugar de manera remota por 205 euros o un mando DualSense para jugar acompañado al nuevo EA Sports FC 25 u otros títulos cooperativos por unos 72,99 euros.

También te puede interesar

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Sony, PlayStation

En Xataka | PS5 Pro ya está aquí. La pregunta es si era necesaria y si Sony ha aprovechado PS5 lo suficiente

En Xataka | PlayStation 5: 41 funciones, trucos y consejos para exprimir al máximo la consola de Sony