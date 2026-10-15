AliExpress tiene muchos móviles top rebajados (solo hasta mañana): hay Samsung Galaxy, el Xiaomi 17T y varios de gama alta

Dejando a un lado los móviles reacondicionados, una de las mejores formas para cambiar de teléfono es buscar en AliExpress. Este marketplace tiene ofertas muy potentes todos los meses con dos cosas en común: precios bajos y dispositivos de casi cualquier marca. Como explican nuestros compañeros de TikTok, ahora mismo te puedes llevar un móvil nuevo desde 350 euros utilizando uno de los cupones de descuento que hay disponibles.

Descuento compra mínima cupón 1 2 euros 19 euros WOES02 7 euros 59 euros WOES07 13 euros 109 euros WOES13 29 euros 239 euros WOES29 39 euros 329 euros WOES39

Hay móviles de Samsung, Honor o Xiaomi a muy buen precio

@xataka.seleccion Publicidad. Aliexpress tiene móviles top rebajados y hay modelos que puedes conseguir por menos de 350 € 💸 Código: WOES39 aliexpress ahorro ofertas tecnologia techtips ♬ sonido original - Xataka Selección - Xataka Selección

La promo que hay activa ahora mismo en AliExpress, llamada Ofertas de Invierno, estará disponible hasta mañana a las 23:59 horas. Hasta entonces, podemos encontrar un catálogo bastante grande de teléfonos con envío desde España o Francia, por lo que no habrá que pagar la nueva tasa europea. Y lo cierto es que, independientemente del tipo de móvil que quieras, podemos encontrar muy buenas opciones.

Una de las opciones más destacadas la tenemos ahora mismo con el Xiaomi 17T, un dispositivo que cuenta con una buena pantalla de 6,59 compatible con Dolby Vision y HDR10, por lo que es ideal para ver contenido multimedia. Además, cuenta con un sistema de cámaras firmado por Leica que consigue resultados notables en casi cualquier escenario. Usando el código 'WOES39', se queda en 459,75 euros con el cupón 'WOES39'.

Si lo prefieres, tienes un Galaxy A57 disponible por 331,85 euros con el cupón 'WOES39', una opción de gama media de Samsung con seis años de actualizaciones garantizadas. O puedes irte a un POCO F8 Ultra, teléfono del año anterior (ya está disponible el nuevo POCO F9 Ultra), pero que sigue siendo muy recomendable en 2026 gracias a su rendimiento, a una pantalla de 6,85 pulgadas de mucha calidad y a su batería de 6.500 mAh. Este sale por 569,71 euros con el mismo cupón.

¿Prefieres un móvil de gama alta? También los hay con buenos descuentos, como es el caso de este Honor Magic 8 Pro 5G. Es un dispositivo con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 12 GB de RAM, por lo que podemos esperar un rendimiento sobresaliente. Su pantalla alcanza un brillo pico máximo de 6.000 nits y su sistema de cámaras, especialmente su telefoto, es sobresaliente. Este lo podemos comprar por 776,86 euros con el cupón 'WOES39'.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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