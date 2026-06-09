Los AirPods Max 2 bajan de precio: así es la mejor oferta que han recibido hasta la fecha

Hace tan solo unos meses Apple lanzó una nueva generación de sus mejores auriculares Bluetooth, y ya están de oferta. Los AirPods Max 2 ahora mismo se pueden comprar en PcComponentes por 499 euros en lugar de 599 euros. Y si te preguntas si es una buena oferta, recordamos que la anterior generación destacó, entre otras muchas cosas, por sus escasas ofertas.

Precio mínimo en los AirPods Max 2

Los AirPods Max 2 es una nueva versión de los ya conocidos auriculares de Apple, aunque implementa mejoras y novedades muy notables. Quizás una de las más importantes sea el chip H2, lo que significa que estos auriculares cuentan con todas las funciones inteligentes de Apple que hasta el momento eran exclusivas de los AirPods más recientes.

Estos auriculares cuentan con audio adaptativo, con sonido de alta fidelidad mejorado y también con traducción en tiempo real y detección de conversación. Además, también vienen con un nuevo amplificador de alto rango dinámico que, como menciona la propia Apple, ofrece audio más limpio.

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Además, otro de los puntos más atractivos ha caído en la cancelación activa de ruido, que ha mejorado en esta segunda generación al contar con los algoritmos de procesado de señal digital optimizados para el chip H2. Apple asegura que ofrece una cancelación de ruido hasta 1,5 veces más efectiva que en su generación anterior.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los airpods max 2 hoy ✅ LO MEJOR Su chip H2 , permitiendo utilizar y aprovechar las funciones inteligentes que no eran compatibles con la primera generación.

, permitiendo utilizar y aprovechar las funciones inteligentes que no eran compatibles con la primera generación. Su oferta: la anterior generación varió muy poco de precio durante su ciclo de vida. En cambio, la generación actual ya está recibiendo muy buenas ofertas. ❌ LO PEOR S u precio : sí, los auriculares están de oferta, pero el precio sigue siendo muy elevado.

: sí, los auriculares están de oferta, pero el precio sigue siendo muy elevado. Tienen audio sin pérdida, pero... únicamente utilizando los auriculares conectados con el cable USB-C. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres los mejores auriculares de Apple y desde su lanzamiento has estado esperando una buena oferta. Esta es la mejor que hemos visto hasta el momento. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas unos auriculares, pero te da igual que sean o no de Apple. En ese caso, hay opciones muy interesantes (y más baratas) en marcas como Sony o JBL.

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Imágenes | Apple

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