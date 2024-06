Adiós a los cables en la mesilla de noche: la base de carga de Belkin para iPhone, Apple Watch y AirPods vuelve a mínimo

Si te decimos que cargar todos nuestros dispositivos cada noche es un engorro, seguro que no tre descubrimos la rueda pero, si que te daremos una alegría cuando te contemos que el cargador que permite cargar iPhone, Apple Watch y AirPods con un sólo cable vuelve a estar de oferta, a precio mínimo. La base de carga Belkin Boost Charge está de nuevo rebajada a unos económicos 49,99 euros, así que, si otras veces te has quedado con las ganas, no la dejes escapar en esta ocasión.

Comprar la base de carga Belkin Boost Charge al mejor precio

Aunque el precio oficial de esta base está en los 119,99 euros, lo cierto es que en Amazon lleva tiempo pudiendo comprarse por menos, a 59,99 euros. Ahora la tenemos por 49,99 euros, tanto en blanco como en negro, con 10 euros de descuento extra y una bajada total de 70 euros. Además, cuenta con envío gratuito y rápido, en un solo día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Con una base de carga como esta Boost Charge de Belkin tendremos una de las mejores opciones para ahorrarnos tener una maraña de cables en el escritorio o la mesilla de noche. Con un único dispositivo podremos cargar simultáneamente el iPhone, (o cualquier smartphone con carga inalámbrica), el Apple Watch y los AirPods con estuche de carga inalámbrica.

La carga para el smartphone es de tipo Qi, (por inducción), no de tipo MagSafe. Por ello, como decimos, podremos usarla también con otros teléfonos compatibles con este sistema La base para los AirPods es también de este tipo, por lo que necesitaremos unos con estuche de carga inalámbrica para poder aprovecharla.

Además, a diferencia de otras bases del mercado, esta dispone del conector magnético necesario para cargar el Apple Watch, por lo que no tendremos que añadir el propio cable que viene suministrado con el reloj. Está pensada para cargarlo en posición vertical, para así aprovechar el modo reloj de mesa del smartwatch.

En cuanto a potencia, la base Boost Charge ofrece 7,5 W de potencia para el smartphone, y 5 W para el reloj y para los AirPods y además incluye el adaptador de corriente necesario para funcionar.

Es compatible con todos los iPhone con carga inalámbrica excepto con el iPhone 12 Mini, con todos los Apple Watch (Series 1 al 9 y SE, no así con los Ultra), y con todos los AirPods, ya sean de segunda o de tercera generación, o los Pro siempre que lleven estuche de carga inalámbrica.

También te puede interesar:

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Belkin

En Xataka | iPhone 15 Pro Max, análisis: el iPhone más completo de la historia es una revolución silenciosa

En Xataka | Qué cargador inalámbrico comprar para cargar mi teléfono móvil: estándares, velocidad de carga y modelos destacados