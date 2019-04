10 bases de carga inalámbrica múltiple alternativas a AirPower para AirPods, teléfonos Android y iPhone y Apple Watch

El viernes por la noche conocíamos que Apple había cancelado el lanzamiento de AirPower por "no alcanzar sus altos estándares". Un jarro de agua fría para aquellos usuarios de la marca que esperaban desde hace tiempo esta base de carga inalámbrica para cargar dispositivos como el iPhone, el Apple Watch o la segunda generación de los AirPods, precisamente con la carga inalámbrica como una de una de sus novedades respecto a los AirPods originales.

No obstante y aunque no habrá cargador inalámbrico de Apple, en el mercado seguimos encontrado bases de carga inalámbricas para los AirPods, el iPhone o un smartphone Android compatible y el Apple Watch.

La clave: compatible con el estándar de carga Qi

Aunque en el packaging de los AirPdos encontramos referencias al AirPower, ahora ya sabemos que no habrá base de carga de Apple. Sin embargo, en la web de Apple se detalla que para cargar los AirPods 2 tendremos dos opciones: usar un cable Lightining como en estuche de los AirPods originales o una base compatible con la tecnología Qi como las empleadas para cargar los iPhone u otros smartphones.

Sin detenernos demasiado en cómo funciona el estándar de carga inalámbrica Qi, se trata de un sistema de carga por inducción o carga electromagnética en el que se genera un campo electromagnético que es captado por dispositivo al entrar en contacto con la base.

Para que sea posible, tanto el cargador como el dispositivo disponen de bobinas de inducción electromagnética y tanto las bobinas de la base como la de los dispositivos han de estar muy próximas entre sí.

La misión de las bobinas del dock es convertir la electricidad que recibe del enchufe en corriente alterna de alta frecuencia a partir de la cual genera el campo electromagnético. El cargador envía una señal de forma permanente esperando respuesta. Cuando la obtiene, comienza a transferir energía a través del campo.

Aunque hay varios estándares de carga inalámbrica, el Qi es el más popular en el mercado, por lo que además de los auriculares inalámbricos de Apple, también los iPhone y la mayoría de smartphones compatibles con la carga inalámbrica son en realidad compatibles con Qi.

El estándar de carga Qi es capaz de cargar dispositivos con hasta 15W, si bien lo habitual es encontrar cargadores de 5 W a 10 W. No obstante, no sirve de nada que el dock inalámbrico sea capaz de suministrar 15 W si el dispositivo no puede cargarse a esa velocidad.

Así, los iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS pueden cargarse a 7,5W y los smartphones de Samsung alcanzan los 9 Watios.

Bases de carga inalámbricas alternativas a AirPower

Como se ha ido conociendo durante estos meses, el AirPower de Apple era capaz de cargar varios dispositivos a la vez, concretamente el iPhone, los AirPods y el Apple Watch, si bien la compañía con sede en Cupertino habría tenido problemas de software, de recalentamiento y también a la hora de cargar los dispositivos en cualquier punto de la propia base.

No obstante, no es la única base inalámbrica múltiple que encontramos en el mercado, a continuación os ofrecemos las alternativas más interesantes a AirPower:

Base de carga 2 en 1 Sodial

Con el cargador inalámbrico dual de Sodial es posible cargar a la vez hasta dos dispositivos, que pueden ser el Apple Watch (a partir de la 2º generación), los AirPods y un smartphone compatible con el estándar de carga Qi, alcanzando una carga máxima de 10W. Compacta, con buenos acabados y muy asequible: 14,18 euros

Base de carga dual CHOETECH

El cargador inalámbrico doble CHOETECH (34,99 euros) permite cargar hasta dos dispositivos mediante el estándar de carga Qi, alcanzando velocidades de 5, 7,5 y 10 W, por lo que es válido tanto para los iPhone como para otros smartphones Android. Como indica en sus especificaciones, es válido para los AirPods 2, pero no para el Apple Watch.

Muy ligero, con un diseño que facilita la disipación de calor y 5 bobinas que permiten cargar los dispositivos en cualquier disposición.

Base de carga triple Zealsound

La base de carga Zealsound (36,99 euros) permite cargar hasta 3 dispositivos al mismo tiempo: dos posándolos sobre la base empleando el estándar Qi a una velocidad que va entre 5 y 10 W en función del dispositivo que coloquemos y un tercero a través de un puerto USB, es decir, con cable.

Cargador inalámbrico dual Nillkin

La base de carga inalámbrica Nillkin (27,99 euros) es capaz de cargar dos dispositivos al mismo tiempo a velocidades de 7,5W o 10W, por lo que se adapta a diferentes smartphones. Cuenta con un sistema de ventilación en la zona inferior para minimizar el sobrecalentamiento.

Cargador inalámbrico triple UGI

Con un diseño robusto, con rejillas de ventilación y con luces LED para informarnos de la carga, la base inalámbrica UGI (29,28 euros) permite cargar hasta 5 dispositivos: 3 mediante el estándar Qi y otros 2 a través de puertos USB. Se adapta a la velocidad de carga del dispositivo.

Cargador inalámbrico 3 en 1 Sararoom

La base de carga Sararoom (37,99 euros) es muy compacta, permitiendo cargar hasta 3 dispositivos mediante el estándar Qi adaptándose a las características del dispositivo (hasta 10 W). Con protección de seguridad ante sobrecargas y sobrecalentamientos y base antideslizante.

Base de carga ZENS

El cargador ZENS está disponible en dos variantes: solo para cargar dos dispositivos en la "alfombra" (69,99 euros) o con un brazo para además cargar el Apple Watch (120,99 euros). Tiene un diseño ultradelgado y alcanza hasta los 10W de velocidad de carga.

Esta estación de carga cuenta con la certificación MFi de Apple y está hecha de aluminio y material antideslizante. Con apagado automático.

Nomad

Una de las bases de carga más populares por su diseño y calidad (los compañeros de Applesfera la han probado) es la de Nomad (100,65 euros). Consta de 3 bobinas para cargar hasta dos dispositivos, alcanzando una velocidad de carga de hasta 10W para quellos dispositivos que así lo requieran. Está recubierta de piel e incorpora un puerto USB-C y otro USB-A para añadir más dispositivos.

Belkin Boost Up

Otra de las bases más populares es la Belkin Boost Up ()

Otro cargador inalámbrico capaz de cargar más de un dispositivo es el Belkin Boost Up (149,95 euros). Con este dispositivo se puede cargar cargar iPhone, Apple Watch y AirPods hasta a 7,5W, que es su velocidad de carga máxima.

SliceCharge 2

Con 6 bobinas de carga, el SliceCharge 2 es una base de carga certificada por Apple para cargar al mismo tiempo Apple Watch, iPhone y AirPods, así como otros dispositivos hasta a 10W. Por 202 euros

