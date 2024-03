Actualizaciones durante años y una excelente relación calidad precio: este es posiblemente el smartphone Android más recomendable

Si te has planteado en más de una ocasión hacerte con un terminal de Google como próximo smartphone y aún no te has decidido, aquí tienes un nuevo aliciente para que te animes: Amazon vuelve a tener rebajado su modelo de gama media, el Pixel 7a: si lo escoges en color carbón, te lo puedes llevar por unos ajustados 384,95 euros con envío gratuito incluido.

Comprar el Google Pixel 7a al mejor precio

El precio recomendado para este smartphone está en los 509 euros, aunque Amazon lo rebaja en estos momentos desde los 469 hasta los 384,95 euros: son unos 84 euros de ahorro los que tendrás si te decides por él. Además, el envío te saldrá gratis y si eres usuario Prime o aprovechas la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer tu pedido, lo tendrás en casa en menos de una semana.

Si ya te has interesado por él ya lo sabrás todo sobre este Pixel 7a de Google que supone el escalón de entrada a su gama de terminales, aunque lo hace desde un nivel intermedio, con una propuesta de lo más equilibrada dentro del ecosistema Android y con unos nada desdeñables siete años de actualizaciones garantizados.

Para convencernos, este Pixel nos ofrece una excelente pantalla OLED de 6,1 pulgadas con resolución FullHD+ y 90 Hz de refresco y cuenta con compatibilidad con HDR10+ además.

Monta un procesador Tensor G2 de la propia Google, apoyado en Titan M2, un coprocesador centrado en la seguridad y en 8 GB de memoria RAM. En cuanto a almacenamiento, ofrece 128 GB de capacidad.

Su apartado fotográfico es tan equilibrado como el resto del terminal, contando con una doble cámara principal con sensores de 64 y 13 Mp más una cámara frontal de 13 MP.

Por el lado de la autonomía, este Pixel viene con una batería de 4.385 mAh que cuenta con carga rápida a 18W así como con carga inalámbrica, a 7,5 W.

Por lo demás, de él cabe destacar también su resistencia al agua, con certificación IP67, así como el hecho de disponer de NFC para pagos móviles con Google Pay o de lector de huellas en pantalla además de desbloqueo facial. Y por supuesto, el sistema operativo, que es Android 13 en la versión más pura que se puede encontrar en el mercado.

