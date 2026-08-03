Action tiene el pack perfecto para no perder las llaves, la cartera o la maleta: tres localizadores por menos de 12 euros

Las vacaciones de verano son época de viajes, aeropuertos y movimientos constantes. Con el ajetreo estival, perder la cartera, dejarse las llaves en cualquier parte o sufrir por el equipaje facturado es un clásico de estas fechas. Si quieres viajar con mayor tranquilidad sin gastar lo que cuesta un AirTag de Apple, Action tiene la solución perfecta con su pack de tres localizadores inteligentes Fresh 'n Rebel por solo 11,99 euros. A este precio solo estará disponible hasta mañana, luego pasará a costar los 14,99 euros que vale habitualmente.

Si no tienes una tienda Action cerca o si cuando vayas a la tuya, ya no está disponible este pack, en Amazon tienes una alternativa (también económica) que podría interesarte. Se trata de este pack de cuatro localizadores MiLi MiTag Duo, compatibles con Android e iOS y que puedes comprar por 29,99 euros.

MiLi MiTag Duo Smart Tracker Pack de 4 para Buscar de Apple y Localizador de Google Hoy en Amazon — 29,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un pack de localizadores buenos, bonitos y muy baratos

Lo más llamativo de esta oferta de la cadena de tiendas Action no es solo su precio ajustado, sino que por menos de 12 euros, te puedes llevar tres rastreadores, quedando la unidad disponible por apenas cuatro euros.

Es una alternativa ideal si necesitas monitorizar varios objetos personales a la vez antes de salir de viaje. Por ejemplo, puedes colocar uno dentro de la maleta para saber en todo momento su ubicación aproximada en el aeropuerto. Los otros dos, puedes engancharlos en el llavero o guardarlos en la cartera.

Cada localizador incluye su propio cordón o accesorio de fijación, listo para usar sin tener que comprar fundas adicionales (como sí ocurre con el localizador de Apple). Estos localizadores funcionan de forma muy sencilla, ya que se integran con las redes de búsqueda habituales mediante conectividad Bluetooth.

Esto te permite emitir un aviso sonoro para localizarlos si están cerca o comprobar su última posición registrada desde el teléfono móvil. Además, su consumo energético es mínimo y cuenta con pilas reemplazables estándar (CR2032), por lo que no tendrás que desechar el dispositivo una vez se agote la batería.

⚡ EN RESUMEN: oferta para pack de tres localizadores action hoy ✅ LO MEJOR Diseño con enganche: a diferencia del AirTag original (que es una moneda lisa y te obliga a comprar un llavero aparte), este viene ya con el llavero integrado, a modo de mosquetón, para que puedas colgarlo donde quieras. ❌ LO PEOR Sin búsqueda de precisión (UWB)... Esta es la gran diferencia. En un AirTag, el móvil te saca una flecha verde que te dice "dos metros a la derecha", por ejemplo. En este de Action, solo ves el mapa y lo hacer pitar, por lo que tendrás que jugar a la gallinita ciega para encontrar el objeto perdido.

Esta es la gran diferencia. En un AirTag, el móvil te saca una flecha verde que te dice "dos metros a la derecha", por ejemplo. En este de Action, solo ves el mapa y lo hacer pitar, por lo que tendrás que jugar a la gallinita ciega para encontrar el objeto perdido. Calidad de los materiales... Es de plástico. Cumple, es resistente y los colores son bonitos, pero no tiene ese acabado "joya" de acero inoxidable de los modelos premium. 💡 CÓMPRALO SI... Llevas tiempo queriendo comprar un localizador y quieres gastar lo mínimo. Es una compra 10/10 en relación calidad-precio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas precisión milimétrica a la hora de encontrar tus objeto, ya que este modelo no integra el chip UWB del AirTag.

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Imágenes | Action

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