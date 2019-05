7 alternativas a la Mi Band 3 que sí permiten aumentar el brillo y se ven bien en verano

Con los rumores de la Mi Band 4 en el horizonte, la Mi Band 3 sigue siendo un best seller dentro del catálogo de Xiaomi por su buena relación calidad precio si buscamos un wearable sencillo. No obstante, no es perfecto y más de un usuario echa de menos el poder modificarle el brillo para una mejor visualización en escenarios de alta iluminación como son los exteriores, especialmente si es un día soleado.

Si estás buscando una pulsera de actividad que sí que permita aumentar el brillo, estas son algunas alternativas.

Qué factores tener en cuenta a la hora de comprar una pulsera de actividad

Aunque el brillo es un aspecto al que a priori no le prestamos mucha importancia hasta que nos encontramos en exteriores un día soleado día de verano y descubrimos que no podemos ver la pantalla con claridad, no es el único factor a tener el cuenta a la hora de elegir una pulsera de actividad.

Así, otros aspectos importantes para decantarnos por una pulsera de actividad son los sensores integrados, batería, conectividad, precio o resistencia al agua.

Sensores

Antes de elegir una pulsera de actividad hemos de conocer qué sensores incluyen, ya que su integración y la precisión de estos marcarán los parámetros a medir o estimar a través de algoritmos.

Las pulseras de actividad son, en general, sencillas en cuanto a métricas, de modo que si buscamos un wearable más completo o más preciso, quizás sea más recomendable prestar atención a los relojes deportivos con GPS.

No obstante, lo habitual en las pulseras de actividad es la monitorización de actividades cotidianas como los pasos, horas de sueño, pulsaciones y estimación de calorías.

En el mercado también encontramos modelos que registran métricas relativas a actividades deportivas concretas, de modo que si practicamos un deporte con frecuencia, es interesante buscar modelos que midan sus parámetros más característicos.

Respecto a la sensórica, en las pulseras de actividad solemos encontrar acelerómetros para medir pasos, giroscopios para determinar qué estamos haciendo (estamos sentados, de pie, en la bici...), monitor de ritmo cardiaco, GPS para trackear nuestra ubicación, magnetómetro para detectar movimientos específicos, barómetro para detectar la altitud...

Ciertas pulseras de actividad permiten la sincronización con otros dispositivos además del teléfono, como por ejemplo bandas al pecho o básculas inteligentes, de modo que complementen su sensórica y/o nos muestren una visión más global de nuestras métricas y evolución.

Algunos modelos proporcionan notificaciones procedentes del smartphone, como pueden ser llamadas, mensajes o correos electrónicos, llegando incluso a permitirnos su visualización.

Diseño, estilo y materiales

Las pulseras de actividad son, por definición, wearables, es decir, que están diseñadas para llevarlas con nosotros durante el día a día. En este sentido, es muy importante que una pulsera de actividad se ajuste bien a nuestra muñeca, sea cómoda y también resistente frente al uso. Lo habitual en las pulseras de actividad es el empleo de plástico y silicona hipoalergénica como materiales de construcción para la pulsera.

Y si van siempre con nosotros, también es interesante que se adapten a las situaciones a las que nos enfrentamos. Es el caso del ajuste del brillo que protagoniza el artículo, pero también que nos permitan personalizarlas, bien sea a través de apariencias de su pantalla o de la posibilidad de cambiar la banda por otras de diferentes colores, diseños y materiales.

Para soportar nuestro día a día es clave que ofrezcan cierta resistencia al agua, como mínimo para evitar disgustos al entrar en la ducha, pero también existen modelos de pulseras de actividad para usarse en la piscina o el mar.

Autonomía

Un punto fuerte de las pulseras de actividad frente a otros wearables como los smartwatches es su mayor autonomía, una consecuencia de un menor consumo energético al tratarse de dispositivos más simples y con menor conectividad y sensores, especialmente si carecen de GPS.

No obstante, es frecuente que las pulseras más sencillas, con menos métricas y sin pantalla ofrezcan una autonomía superior a aquellas con paneles a color y una sensórica más completa.

En el mercado encontramos modelos cuya batería dura desde una de días hasta superar el mes, con algunas notables excepciones.

Aplicación y compatibilidad

A causa de su simplicidad y fundamentalmente, de su pantalla reducida — si es que la tiene — la visualización de parámetros recae sobre el smartphone, ya sea en tiempo real o en forma de historial y estadísticas.

Para ello empleará una aplicación. Antes de elegir una pulsera de actividad, asegúrate de que sea compatible con tu sistema operativo y versión, además de la interfaz de usuario y opciones que ofrece la aplicación.

Pulseras de actividad que permiten ajustar el brillo

Huawei Band 3 Pro

La Huawei Band 3 Pro (67,99 euros) destaca por su pantalla a color, diseño robusto y deportivo y GPS integrado, lo que le proporciona una funcionalidad alta dentro de las pulseras inteligentes a un precio contenido.

Su pantalla, de tipo AMOLED, tiene una resolución de 120 x 240 pixeles y un tamaño de 0,95" que permite cambiar el brillo.

Entre sus características se encuentra la monitorización continua del ritmo cardiaco, la resistencia al agua hasta 50 metros (es posible registrar parámetros de natación) y TrueSleep, una función que mide el sueño ofreciendo posibles causas en caso de sufrir insomnio.

Aunque es compatible con iOS y Android, en caso de contar con un smartphone Huawei podremos usar funciones de localizar el teléfono y disparar la cámara a distancia. Aunque su autonomía es de 12 días, con el GPS encendido se reduce hasta las 7 horas.

HUAWEI Band 3 Pro - Pulsera de actividad, Pantalla táctil AMOLED de 0.95 ", Monitor de Ritmo Cardíaco y sueño, GPS, Sumergible 50m, Negro Hoy en Amazon por 67,99€

Garmin Vivosmart 3

Si buscas una pulsera discreta pero completa para medir tu actividad, la Garmin Vivosmart 3 es un modelo muy interesante. Aunque carece de GPS a diferencia de otros modelos de la firma, ofrece métricas como la estimación del VO2 máximo, nivel de estrés, pasos, calorías, sueño o intensidad de entrenamiento.

Se trata de un modelo compacto con una pantalla OLED de dimensiones reducidas con resolución 64 x a la que le podemos cambiar el brillo. Con un diseño tan compacto y ligero, su autonomía es algo menor que en otros modelos, alcanzando hasta los 5 días.

Garmin VivoSmart 3 - Monitor de actividad inteligente con sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca y herramientas de fitness, Negro, S/M Hoy en Amazon por 73,32€

Garmin Vivosmart 4

La Garmin Vivosmart 4 (99,90 euros) es una pulsera de actividad sencilla si la comparamos con los relojes con GPS de la marca, pero completa respecto al mercado de pulseras de actividad en general.

Así, proporciona métricas de control de actividad física y salud de forma intuitiva en un modelo muy atractivo por diseño, muy compacto con una pantalla minúscula de tipo OLED con 48 x 128 píxeles de resolución a la que podemos cambiarle el brillo.

Entre sus mediciones destaca el control avanzado del sueño, los niveles de saturación de oxígeno en sangre y una función que indica cuándo es el mejor momento del día para hacer deporte, además de los clásicos, pasos, pulso o calorías. Se puede usar en la piscina y registra parámetros de esta actividad.

La Garmin Vivosmart 4 ofrece alertas por vibración para las llamadas, los mensajes de texto y otras apps, aunque solo podrás responderlas si tu teléfono es Android. Su batería dura aproximadamente una semana.

Garmin Vivosmart 4 Pulsera de Actividad, Granate, S/M Hoy en Amazon por 99,90€

Garmin Vivosport

La Garmin Vivosport (109 euros) es una pulsera de actividad con un par de años en el mercado que destaca por su vocación deportiva, lo completo de su aplicación y de su sensórica.

Y es que este modelo dispone de GPS, seguimiento de varios deportes y es resistente al agua.Con el GPS activo, su autonomía es de 8 horas, pero si lo dejamos apagado puede durar hasta una semana, según el fabricante.

Con un diseño compacto y estéticamente muy sport, está disponible en varios colores y tamaños. Su pantalla es a color, con una resolución de 72 x 144 píxeles. En el manual se muestra cómo cambiar el brillo.

Garmin Vivosport Pulsera de Deporte con GPS y Monitor de Ritmo cardiaco, Gris, S/M Hoy en Amazon por 109,00€

Fitbit Charge 3

La Fitbit Charge 3 (129,95 euros) es la pulsera más avanzada de Fitbit, un modelo que destaca por su diseño compacto, ligero y elegante con una pantalla monocolor de buen tamaño para monitorizar la actividad a la que podremos ajustarle el brillo.

Este modelo reconoce automáticamente la actividad que estamos realizando y toma métricas de 15 modos deportivos entre los que se incluye correr, nadar, montar en bicicleta, yoga, entrenamiento de circuito, etc.

Sin GPS (a no ser que usemos el del teléfono) pero con resistencia al agua de 50 metros y medición del ritmo cardiaco, uno de los puntos fuertes de este modelo es lo completa que la aplicación de Fitbit a la hora de visualizar parámetros y el historial. Su autonomía es de hasta 7 días.

Fitbit Charge 3 Pulsera Avanzada de Actividad física, Unisex Adulto, Oro Rosa/Gris, Talla Única Hoy en Amazon por 129,95€

Samsung Gear Fit 2 Pro

La Samsung Gear Fit 2 Pro (150,81 euros), es la última pulsera lanzada por Samsung, un wearable del que los coreanos destacan sus características acuáticas.

La Samsung Gear Fit 2 Pro cuenta con un diseño deportivo robusto y una pantalla a color grande (para sus dimensiones y el formato) con tecnología AMOLED desde la que ver las métricas y que permite cambiar el brillo.

Según sus especificaciones, resiste al agua hasta 50 metros, cuenta con pulsómetro y GPS, detecta automáticamente la actividad y dispone de más de 3.000 apps y esferas propias para personalizarla.

Samsung Gear Fit 2 Pro - Pulsera de Fitness de 1.5'' (4 GB, 1 GHz, 0.5 GB RAM, Tizen), resistente al agua, color negro- Version española Hoy en Amazon por 150,81€

Garmin Approach X40

La Garmin Approach X40 (168,56 euros) es una pulsera de actividad orientada a aquellos practicantes de golf porque, además de mostrar parámetros clásicos como pasos, distancia o estimación de calorías, ofrece parámetros relativos al golf tanto en la app como en la muñeca, como seguimiento de los golpes y las distancias, valiéndose de un GPS integrado.

Su pantalla de tipo LCD tiene un tamaño que la acerca a un reloj, de 25,4 x 10,7 mm, con una resolución de 160 x 68 píxeles. Con un diseño orientado a un deporte de exteriores como el golf, es de agradecer que se pueda cambiar el brillo.

Con un tamaño moderadamente voluminoso, integra una batería generosa que le proporciona una autonomía de hasta 10 horas en modo GPS y 5 días en modo reloj.

Este modelo, disponible en varios colores, ofrece otras métricas deportivas de la marca como la altura y la frecuencia cardiaca. Asimismo, permite recibir notificaciones inteligentes por vibración para llamadas entrantes, mensajes de texto y otros.

Garmin Approach X40 Reloj, Turquesa, Talla Única Hoy en Amazon por 168,56€

