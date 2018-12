Los 53 mejores regalos de tecnología por menos de 50 euros

Hacer un regalo no es fácil, pero la tecnología suele ser un reclamo atractivo para muchos. Contrariamente a lo que podría pensarse, no hace falta gastarse mucho para encontrar gadgets, accesorios, juegos y dispositivos muy interesantes. Para muestra, estas 53 ideas de regalos de tecnología que no superan los 50 euros.

Accesorios para smartphones

Con un presupuesto limitado, optar por algo tan útil como un accesorio para uno de los gadgets más populares y que más usamos durante nuestro día a día es un acierto.

Batería externa POWERADD

Una batería externa para el teléfono es un regalo útil, pero esta power bank de POWERADD tiene algunos detalles muy interesantes, por ejemplo puede cargarse a altas velocidades tanto con puerto lightning (el conector del iPhone y iPad) o con USB-C. También dispone de 3 salidas: USB-C y USB de alta velocidad y un pad de carga inalámbrico, de modo que puedas cargar tu teléfono simplemente apoyándolo sobre la batería (aunque la carga será considerablemente más lenta). Cuenta con un diseño compacto y elegante y una capacidad de 10.000 mAh. En Amazon por 29,99 euros

Cargador de pared múltiple AUKEY

No es lo más espectacular, pero sí que es un gadget muy útil para el día a día y los viajes. Este de AUKEY destaca por su diseño compacto y de calidad, con una toma USB-C y 4 puertos USB 3.0 con carga rápida y adaptable al dispositivo. En Amazon por 29,99 euros.

Teléfono móvil para mayores ZTC

La tecnología es para todas las edades y una muestra de ello es este teléfono móvil para personas mayores. De aspecto similar a una Blackberry, dispone de una pantalla a color de 2,31 pulgadas y un teclado cómodo para llamadas. Además cuenta con una base de carga para que el teléfono esté siempre a punto de forma sencilla. En Amazon por 42 euros.

Altavoz inalámbrico SONY

Altavoces inalámbricos hay muchos, pero este de Sony es uno de los más vendidos en Amazon por cualidades como lo compacto de su diseño, su conectividad mediante Bluetooth y NFC, resistencia al agua y 16 horas de funcionamiento según el fabricante nipón. Además puedes elegir entre varios colores. Desde 38,90 euros.

Cargador inalámbrico Belkin Boost Up

Esta base inalámbrica de carga emplea el estándar Qi (el más popular de los estándares de carga inalámbrica y lo hace de forma rápida, alcanzando los 10 W. Es compacto, con un diseño minimalista e incluye el adaptador de corriente. 39 euros en Amazon

Auriculares Mi Airdots

Si buscas unos auriculares totalmente inalámbricos in-ear en esta franja de precios, los Airdots de Xiaomi destacan por su conectividad Bluetooth 5.0 y por la sencillez de su uso, ya que disponen de una zona táctil para controlarlos mediante toques. Son ligeros y se ajustan bien al oído, aunque su autonomía es de solo 4 horas, que se van hasta las 12 horas gracias al estuche de carga. En Aliexpress por 44 euros.

Auriculares de diadema Sennheiser HD 4.20s

Y con cables en este rango de precios encontramos cascos cómodos, ligeros, plegables y con buen aislamiento para emplearlos tanto dentro como fuera de casa con la calidad de los Sennheiser HD 4.20s. En Amazon por 49,90 euros

Informática y electrónica

Más allá de un ordenador, hay una serie de periféricos,gadgets y accesorios en este rango de precios a los que podemos sacarles muy buen partido.

Impresora multifunción

Aunque ya sabemos que lo más caro son los recambios, por 37,49 euros la impresora multifunción de tinta a color Canon Pixma TS3150 es una opción muy actractiva por su bajo precio y sus interesantes características, como que es 3 en 1 (imprime, escanea y fotocopia), cuenta con conectividad Wi-Fi y dispone de pantalla a color.

Teclado y ratón inalámbricos

Ya sea para una Smart TV, una Raspberry Pi o simplemente olvidarte de los cables, este pack de ratón y teclado de Logitech destacan por su sencillez, la calidad de su construcción y lo compactos que son, y a pesar de ellos son cómodos. Sale por 17,99 euros.

Teclado mecánico AUKEY

Para aquellas personas que pasamos horas y horas frente al ordenador, los teclados mecánicos tienen un halo especial, ya sea por su peculiar sonido (que amas u odias) y la sensación en los dedos. Comprar un teclado mecánico no es tarea sencilla, porque los hay de muchos tipos y no suelen ser baratos, así que una buena idea es probar con uno sencillo como este de AUKEY, con diseño compacto y retro, antighosting y mecanismo Cherry Blue. En Amazon por 27,99 euros.

Xiaomi Mi Band 3

También es posible encontrar algún wearable sencillo como la Xiaomi Mi Band 3 (29,99 euros), una pulsera de actividad compacta con una gran autonomía que proporciona métricas de nuestra rutina como distancia recorrida, pasos y calorías de forma estimada.

Kit Arduino

Muchos aprovechan el tiempo libre de la Navidad para empezar nuevos proyectos, como puede ser lanzarse al mundo Arduino, un concepto que engloba hardware, software y la comunidad en torno a ella. Y qué mejor para empezar con Arduino que un kit de iniciación con sensores, motores, luces LED, actuadores, un manual con proyectos y por supuesto, la placa. Este kit de ELEGOO cuesta 30,99 euros.

Raspberry Pi 3B+

Uno de los imprescindibles dentro de una lista de regalos tecnológicos de este rango de precios es una Raspberry Pi, un portátil y compacto ordenador que cabe en tu palma de la mano con el que podrás hacer proyectos de robótica hasta DIY, pasando por un centro multimedia, videoconsola retro y mucho más. El último modelo, la Raspberry Pi 3B+ cuesta 36,55 euros en PcComponentes y cuenta con especificaciones más potentes y un Wi-Fi mejorado.

Mochila para portátil Case Logic

Mochilas para llevar portátiles hay unas cuantas, pero esta es una de las más usadas entre los editores de Xataka, por ejemplo se encuentra dentro del equipo fundamental de Enrique Pérez. Se trata de un modelo resistente para portátiles de hasta 14 pulgadas, cómodo, con muchos bolsillos y compartimentos donde cabe más de lo que parece. En Amazon por 39,98 euros.

Parrot Hydrofoil New Z

Un drone muy atractivo para iniciarse es el Parrot Hydrofoil New Z (39,99 euros). Sirve tanto para volar como para manejar en el agua, alcanza los 18 km/h, tiene una autonomía de 9 minutos y un alcance de 20 metros. Dispone de una cámara vertical capaz de tomar imágenes a 30 FPS.

Wacom One Small

Ya sea para creativos como para aquellos curiosos que busquen una nueva forma de interactuar con el ordenador, la tableta digitalizadora Wacom One Small permite retocar fotos al detalle, pintar, escribir a mano usando su boli y superficie. En Amazon por 42,78 euros.

ELEGOO kit robot con Arduino

Este kit es magnífico para aquellos usuarios aficionados al DIY que quieran probar con Arduino. Aunque en la descripción de Amazon se recomiende para niños, constituye un buen proyecto para principiantes. Consta de sensores, motores, placa, cables y carcasa, aunque las pilas las tendrás que poner tú. Con manual en CD. En Amazon por 43,99 euros.

Disco duro externo Maxtor

Este disco duro externo de la marca Maxtor tiene un tamaño de 1TB de capacidad, un buen tamaño si no vas a guardar muchas fotos o películas. Lo mejor de este modelo es que dispone de USB 3.0, una superficie resistente frente a arañazo y software de copia de seguridad. Por 45,95 euros.

Router 4G Huawei

Para aquellas personas que andamos todo el día conectadas, bien sea por trabajo o por placer, un router 4G es una gran idea de regalo. Este modelo de Huawei (49,33 euros) es compacto, tiene una autonomía de 6 horas y permite la conexión de hasta 10 dispositivos. Con control parental y red de invitados.

Kit proyecto radio Raspberry Pi

Otro kit interesante para makers es esta "radio pirata", recomendada para auqellos que ya estén familiarizados con la Raspberry Pi. Con él podremos montar una atractiva radio de bolsillo mediante una Raspberry Pi Zero W. Incluye todos los elementos, incluida la propia placa. En Amazon por 50 euros.

Hogar

Por menos de 50 euros encontramos una serie de gadgets muy interesantes para el hogar o la oficina para seguir convirtiendo nuestras casas en sitios más inteligentes y conectados.

Enchufe inteligente medidor de energía

Una buena idea para seguir domotizando nuestro hogar es este pack de 2 enchufes inteligentes de Teckin, que además de poderse controlar desde el teléfono móvil sin necesidad de hub (funciona mediante Wi-Fi), permite conocer el consumo energético y puede programarse. Además, si tienes un altavoz inteligente de Google o de Amazon podrás controlarlos mediante la voz. En Amazon por 24,99 euros.

Bombillas inteligentes Philips Hue

Si ya te has lanzado a la piscina de domotizar tu hogar y has optado por la versátil y popular gama Hue de Philips, hacerte con un par de bombillas LED para ampliar el ecosistema es una buena idea. Recuerda que estas bombillas requieren de un hub central para controlarlas desde el móvil (no incluido) o el altavoz Echo Plus. Son compatibles con Apple Homekit, Google Home y Alexa y cuestan 266,36 euros.

Cepillo dientes eléctrico

Vale que un cepillo de dientes no es lo más cool del mundo, pero es algo necesario en nuestra higiene diaria y el cepillo de dientes eléctrico de Xiaomi (27,99 euros) en particular tiene la característica de contar con una aplicación que nos informa de nuestra estadística de lavado.

Es decir, que puedes saber cuánto y cómo te cepillas los dientes, algo curioso y que puede ayudarnos a mejorar nuestra técnica. Al margen de este detalle, dispone de tecnología sónica de alto rendimiento que le hace vibrar hasta 31.000 veces por minuto para eliminar restos.

Flexo regulable con carga inalámbrica TaoTronics

Con una luz de 5 colores y 7 niveles de brillo distintos, este compacto flexo nos permite iluminar nuestro despacho al mismo tiempo que cargamos nuestro smartphone, eso sí, a una velocidad bastante lenta (5V / 1A). En Amazon por 38,99 euros

Radio retro

Si te gusta lo retro pero también quieres lo último en tecnología, esta radio de madera dispone de mando a distancia, puertos USB y SD para que introduzcas tus canciones favoritas o, si lo prefieres, escuches la música desde tu teléfono o tableta gracias a su conectividad Bluetooth. En Amazon por 39,99 euros.

Fire TV Stick

Si eres cliente de Amazon Prime, el Fire TV Stick de Amazon cuesta 39,99 euros, una forma fácil y compacta de disfrutar de contenido en streaming en tu televisor. Incluye mando a distancia. Aquí puedes leer la review de Xataka)

Crockpot

La cocina a fuego lento era el santo y seña de nuestras abuelas, dejando el puchero a cociendo a fuego muy bajito durante horas para lograr platos de cuchara de los de toda la vida. Después, muchos optamos por la olla a presión por comodidad y rapidez, pero hay un camino intermedio que nos permite cocinar a fuego lento y olvidarnos de estar pendiente. Hablamos de la Crockpot.

Permite programarla hasta 20 horas, trae consigo utensilios y recetas y es apta para el lavavajillas y el horno. No hace falta estar atentos a remover para evitar que se pegue la comida.

Si vives solo o sois una pareja, la Crockpot de 3,5 litros de capacidad (para unas 3-4 raciones) puede adquirirse por 42,99 euros. Una buena compra tanto para nosotros como para regalar.

Báscula inteligente

Por 42,87 euros en Aliexpresss, puedes adquirir la Mi Scale 2, la báscula inteligente de Xiaomi con Wi-Fi y Bluetooth. Es capaz de medir 10 parámetros corporales entre los que se incluyen el peso, masa muscular, masa ósea, metabolismo basal, IMC, cantidad de agua, grasa visceral, porcentaje de grasa... que podrás visualizar a través de la app instalada en tu teléfono móvil.

Despertador con proyector y estación meteorológica Oregon Scientific

Un regalo muy funcional es este reloj despertador de Oregon Scientific. Además de mostrar la hora y poder programar la alarma como cualquier otro, este modelo proyecta la hora en la pared y nos ofrece información meteorológica del exterior y del interior de casa. En Amazon por 49,29 euros

Videojuegos

Por este presupuesto no nos llega para videoconsolas (incluso la Nintendo NES se queda por poco fuera de nuestro alcance) ni para los títulos más actuales, pero sí que podemos optar a juegos relativamente nuevos y exitosos, accesorios, periféricos y mucho más.

Libro Maestros del DOOM

El videojuego DOOM acaba de cumplir 25 años y somos muchos los que hemos crecido con él. Para los fans, este ensayo recientemente traducido al español mezcla la biografía de sus creadores y cómo caló en la prensa un juego que marcó un antes y un después en la industria. Por 18,95 euros en tapa blanda.

Base de carga mandos PS4

Un accesorio que suele pasársenos por alto pero que es muy útil es una base de carga, como esta para los mandos de la Playstation 4. Están disponibles en varios colores y cuentan con una atractiva luz que indica el estado de la carga. En Amazon por 16,99 euros

Base carga mandos Nintendo Switch

Si tienes una Nintendo Switch, esta base te permitirá guardar de forma segura al mismo tiempo que cargas hasta 4 mandos al mismo tiempo. El indicador LED avisa del nivel de carga. Para una carga completa será necesario esperar 3 horas y media. En Amazon por 18,63 euros.

La Gran Historia De Los Videojuegos

Otro libro muy goloso para regalar a los gamers de ayer y de hoy es La Gran Historia De Los Videojuegos, una obra que supera las 600 páginas en los que repasan los títulos más icónicos. Por 22,80 euros.

Cartera Nintendo GameBoy

Una cartera original de una de las videoconsolas de bolsillo que mejores ratos nos hizo pasar, la Nintendo GameBoy, un modelo compacto con buenos acabados y espacio para tarjetas, billetes y monedas. Por 17 euros en Amazon No te dejes engañar por imitaciones. La auténtica cartera de Nintendo GameBoy, con licencia de la propia Nintendo y buenos detalles en el acabado, admite tarjetas, billetes y monedas. Por 24 euros en Amazon.

Máquina Miniarcade

Para los fans de los Arcade clásicos, la My Arcade Retro Machine X proporciona más de 300 juegos en color en una máquina en formato bolsillo a un precio muy atractivo: 29,95 euros.

Libro Street Fighter

Otro videojuego que cumple años es Street Fighter. La icónica saga ya tiene tres décadas, motivo por el cual Steve Hendershot repasa todas las dimensiones de este juego de lucha que marcó época. Una obra de más de 300 páginas repleta de imágenes e ilustraciones de todas las entregas. Por 38 euros en formato tapa dura.

Assassin's Creed Odyssey - Limited Edition (Edición Exclusiva Amazon) PS4

Según Vidaextra, el Assassin's Creed Odyssey es uno de los videojuegos del año. Esta edición exclusiva de Amazon para la plataforma Playstation 4 incluye el pack digital del Mensajero del Ocaso, con cinco piezas raras de armadura y un arma rara. Por 39,90 euros.

Ratón gaming Logitech Proteus Spectrum

Los periféricos de gaming suelen andar por encima de los 50 euros, pero en Amazon encontramos el ratón Logitech Proteus Spectrum rebajado un 54%, lo que lo sitúa en los 42,99 euros, un precio muy interesante para este dispositivo con efectos luminosos parpadeantes, recubrimiento de goma, 11 botones programables, 5 valores a elegir de dpi y peso regulable.

Auriculares de gaming Razer Electra V2 7.1

Otro periférico a muy buen precio son los cascos Razer Electra V2 7.1, con estructura de aluminio, sonido envolvente, cómodas almohadillas de piel sintética e iluminación. Por 45,09 euros con conexión digital mediante USB.

Super Mario Odyssey para Nintendo Switch

No es un juego nuevo pero no por ello deja de ser una gran elección para los fans de la saga del fontanero más famoso de todos los tiempos. El Super Mario Odyssey para Nintendo Switch se puede adquirir por 49,90 euros en Amazon, un título que según Vidaextra es más que un juego, es un pedacito de magia.

FIFA 19 para PC

Apenas cuenta con menos de 3 meses en el mercado y el FIFA 19 ya ha bajado un poco de precio hasta situarse por debajo de la barrera de los 50 euros. En concreto, la versión para PC del juego de fútbol por antonomasia (con permiso del PES) cuesta 49,90 euros en la edición estándar formato digital.

Cultura

Aunque estrictamente hablando no son tecnología, entre esta selección de libros y discos encontrarás algunos de los mejores títulos de ciencia ficción de los últimos años, así como ensayos en torno a la cultura geek.

Cine y videojuegos

Este libro bien podría estar en la sección de videojuegos, porque habla de cómo es la narrativa cinematográfica de los juegos y cómo se han relacionado en las últimas décadas estas dos vertientes culturales, la del cine y los videojuegos. En héroes de papel por 16 euros.

Star Wars Los últimos Jedi. Diccionario Visual

¿Eres de los que todavía se lía con los personajes de la Guerra de las Galaxias? Para facilitarte esta misión y al mismo tiempo deleitarte con todos los personajes, localizaciones, tecnología y mucho más de Los Últimos Jedi, este diccionario visual te será de gran ayuda. En Amazon por 18,95 euros.

Monopoly Regreso al Futuro

El juego de mesa de toda la vida edición especial Regreso al Futuro, con un tablero donde encontrarás desde casillas que emulan el Hill Valley de los años 50 al futuro alternativo generado por Biff Tannen. Por 24,98 euros en Zavvi.

Séptima temporada de Juego de Tronos en Bluray

A poco menos de medio año para la emisión de la octava y última temporada de Juego de Tronos, esta Navidad puede ser un buen momento para revisionar la temporada anterior en calidad Bluray. La edición premium cuesta 24,57 euros.

Libro Fuego y Sangre

Aunque los fans de la saga también pueden aprovechar estos días de frío bajo la manta leyendo la última novela de George R.R. Martin, en la que echa la vista atrás para contarnos la historia de los Targaryen. La versión de tapa dura cuesta 31,24 euros.

Parque Jurásico Bluray

Si me permitís la licencia, tenemos que remontarnos hasta el mesozoico (je) para dar con la primera película de Parque Jurásico. Refresca tu memoria con los mejores efectos especiales gracias a este pack que agrupa las 5 películas en versión bluray por 36,04 euros.

Terraforming Mars

Estamos en el año 2400 y la humanidad comienza "terraformar" Marte. Tu misión es hacer del planeta rojo un lugar habitable trabajando junto al resto de jugadores pero intentando ganar con tus contribuciones. Terraforming Mars ya tiene un par de años en el mercado, pero es un juego de mesa futurista para mayores de 12 años muy entretenido. 44,40 euros en Amazon.

Harry Potter colección completa Bluray

Otra saga literaria y cinematográfica referente para las últimas generaciones es la de Harry Potter. En este pack se incluyen las 8 películas basadas en la obra de J.K. Rowling en formato Bluray por 47,99 euros.

Textil

En cuanto al textil, también encontramos algunas prendas de ropa y para el hogar con un punto geek que pueden ser un buen regalo para los más techies.

Calzoncillos Hulk

En este caso, una imagen dice más que mil palabras. Unos llamativos boxers de Hulk solo apto para los muy fans de los cómics y películas de Marvel. En Zavvi por 12,48 euros.

Camiseta Cobra Kai

Camiseta de Cobra Kai, la web serie que rememora la icónica película de los 80 Karate Kid. Fabricada en algodón y disponible en varias tallas y colores. En Redbubble por 21,52 euros.

Manta polar Star Wars

Que la fuerza y el calor de esta original manta polar de Star Wars te acompañen mientras estás en el sofá. Disponible en Frikinow desde 39 euros.

Sudadera NASA

Sudadera de Apha Industries fabricada en algodón y poliéster en gris con detalles de la NASA. También disponible en azul. En Zalando por 47,99 euros.

Esperamos que estas 53 originales propuestas de menos de 50 euros tengas más claro qué regalar en Navidad. No obstante, si quieres más ideas, recuerda nuestra gran guía especial de regalos de Navidad 2018.

