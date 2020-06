24 libros recomendados para leer este verano por el equipo de Xataka

La época estival es propicia para playas y piscinas, siestas, campings...y de retomar la lectura en esos ratos libres que nos deja el descanso del largo curso. Si estás pensando qué libros leer este verano o cuáles te vas a llevar en la maleta para tus próximas vacaciones, en este artículo os proponemos unas cuantas lecturas recomendadas por los editores de Xataka. Sin prejuicios, aquí hay de todo: desde novela a cómic, de grandes clásicos a obras de rabiosa actualidad. Su único punto en común es que nos encantaron y no podemos dejar de recomendarlas.

'Los Siete Maridos de Evelyn Hugo', de Taylor Jenkins Reid

La recomendación de Gabriela González

Es uno de esos libros que cuanto menos sepas sobre ellos, mejor. Es una novela que cuenta la historia de una mega estrella de Hollywood que cuando está por cumplir 80 años, decide que le va a contar toda la verdad y secretos de su vida a una periodista completamente desconocida.

Evelyn Hugo está inspirada en mujeres como Elizabeth Taylor (que también tuvo 7 esposos), Rita Hayworth y Ava Gardner. El libro es delicioso de leer, de esos que no puedes parar porque necesitas saber qué pasa después y los giros que da la historia son sensacionales. Fue mi libro favorito que leí en 2019 y de verdad que llevaba años sin emocionarme tanto con una historia.

'¡Salva al gato!', de Blake Snyder

La recomendación de Alesya

Es un libro super ameno de leer que habla sobre la creación de guiones. Lo genial es que usa un lenguaje muy cercano, muy claro e ideal para principiantes. Habla de su experiencia dentro de la experiencia de Hollywood y lo que ha aprendido de ella, trasmitiéndolo en unos capítulos bien divertidos y algunos ejercicios al final de cada uno de ellos.

'La noche que llegué al castillo', de Emily Carroll

La recomendación de John Tones

Emily Carroll es una de las autoras de cómic más personales e inquietantes del momento. En español puedes localizar la recopilación de historias breves y escalofriantes 'Cruzando el bosque', el crudísimo 'Cuéntalo' y esta 'La noche que llegué al castillo' (16,05 euros), una ambigua historia gótica de vampiros gatunos donde se dan la mano dos autoras esenciales del género a las que Caroll les debe mucho: Angela Carter y Shirley Jackson.

En esta ocasión, tenemos a una protagonista, una singular chica-felino que llega al castillo de una condesa con la que inicia (¿o ya existía de antes?) una relación inquietante e íntima y teñida de rojo sangre. El cine de explotación de terror erótico de los setenta, de las vampiresas de la Hammer a los delirios erotómanos de Jean Rollin o Jesús Franco, son otros pilares de la mitología colmilluda que parecen ejercer su influencia en una historia de seducción y horror que se relata al lector, como los mejores cuentos de miedo, con un pie en el folclore tradicional y otro en el reino de los sueños.

Mientras, Emily Carroll sigue evolucionando como dibujante y narradora, consagrándose como una autora a la que no conviene perder la pista.

'L’intrusion', de Quentin Lafay

La recomendación de Javier Jiménez

El 5 de mayo de 2017, dos días antes de la segunda vuelta de las Presidenciales francesas, más de 70.000 correos del equipo de Manuel Macron se filtraron en 4chan. Entre todos ellos, había una tonelada de mails privados de Quetin Lafay. Tenía 28 años, acaba de publicar una novela y se dedicaba a escribir discursos para el que hoy es el presidente de la República de Francia.

Dos años después, se descuelga con 'L'intrusion' (16,05 euros) una novela levantada sobre todo lo que supuso ver cómo tu intimidad se exponía a la opinión pública sin poder hacer nada. ¿Qué ocurre cuando cientos de correos, SMS o Whatsapps que van desde lo familiar a lo sexual o directamente lo despectivo se vuelven públicos? Eso es lo que disecciona en una novela publicada justo antes del confinamiento que da mucho que pensar.

'Abisal', de Armando Cuevas Calderón

La recomendación de César Muela

En verano el cuerpo suele pedirme lecturas algo más ligeras y para ese propósito me parece que 'Abisal', de Armando Cuevas Calderón, es ideal. Es una novela de acción que nos lleva al océano a más de 2.000 metros de profundidad, donde se encuentra una base científica envuelta en muchos misterios. El protagonista, Víctor Miranda, es el típico Batman de la vida, con una historia personal llena de dramas que le llevan a pasar de todo. Su carácter choca mucho con varios de los otros personajes que plantea el autor, sobre todo con la doctora Natsuki Kuriyama, una de las mayores expertas en inteligencia artificial del mundo. De hecho, otro de los telones de la novela es uno muy conocido en el sector tecnológico: qué pasaría si una IA siente tanto como un humano, ¿podrá pensar y actuar por su cuenta?

Con un ritmo frenético, el toque "tech" mezclado con suspense, unos personajes que se complementan genial y una ambientación lograda y muy peculiar (la profundidad abisal es tan misteriosa para nosotros que el autor juega mucho con ella), es el típico libro para "sumergirte de lleno" -lo siento, tenía que hacer la gracia- y no salir hasta que lo acabes.

Por 20,65 euros en versión papel y en Kindle por 3,99 euros (gratis si eres de Unlimited)

ABISAL: A dos mil metros de profundidad, no existe lugar adonde huir Hoy en Amazon por 20,65€

'Providence', de Alan Moore y 'Memorias de una superviviente' de Doris Lessing

La recomendación de Antonio Ortiz

Invitaría a 'Providence' (18 euros) de Alan Moore, quien ya revisitó el mundo de Lovecraft antes de que llegara la próxima serie de HBO. Tenemos tema que se explica mucho mejor de lo que yo podría: 'Providence': H.P. Lovecraft y Alan Moore se encuentran en el núcleo de un cómic aterrador, obsceno y lleno de tentáculos.

Luego recomendaría 'Memorias de una superviviente' de Doris Lessing, a la que no se suele clasificar como ciencia ficción pero aquí demuestra que pertenece al canon de lo mejor que ha dado el género. No es tanto la parte dura de cifi en donde brilla Lessing sino en la inteligencia con la que lee a sus propios personajes ante la distopía

A partir de 9,45 euros en Amazon y El Corte Inglés, por 6,64 euros en eBook y por 6,64 euros en Kindle

'Los días felices', de Mara Torres

La recomendación de Javier Pastor

¿Cómo sería tu vida si la contaras tan solo hablando del día de tu cumpleaños cada cinco años? Eso es lo que precisamente hace Mara Torres en 'Los días felices', una novela que nos habla de cómo va cambiando nuestra vida conforme nos hacemos mayores.

Cómo cambian nuestros intereses, nuestras prioridades y nuestra visión del mundo. "Cada cinco años el mundo cambia y cuando uno se quiere dar cuenta, es otro", se afirma en el inicio de una historia amena, bien contada y que podría ser la de cualquiera de nosotros.

'Saga', de Brian K. Vaughan (inglés)

La recomendación de Samuel Oliver (Xataka Video)

Este verano hay que leer 'Saga' (12,11 euros). La historia escrita por Brian K. Vaughan e ilustrada por Fiona Staples es de lo más refrescante que te puedes echar encima. Seguimos las aventuras de Marko y Alana: dos amantes de de diferentes planetas que están en guerra y que han tenido un bebé, algo imperdonable a la vista de una guerra que ha arrastrado consigo a varios planetas.

Sí, todo es bastante cliché pero si algo aprendí en la carrera es “mejor empezar en un cliché que acabar en uno”. Y es que todo lo que sucede alrededor de esta pareja y su hija es sencillamente increíble.

SAGA TP 1 PVP en Amazon 12,11€

'Una Educación', de Tara Westover

La recomendación de Santi Araújo

Tardé en llegar a este libro, que me habían recomendado varios amigos y que incluso vi que lo había llegado a mencionar Bill Gates en sus clásicas recopilaciones. Lo devoré en plena cuarentena, no pude soltarlo. Es una obra que demuestra lo importante que es el ambiente en el que naces, la gente que te rodea (la “educación” que recibes, vaya).

La vida de Tara es una escalada continua, y ella sola consiguió llegar a la cima del Everest. Criada en una familia que odia la cultura, la ciencia y el progreso, a es capaz de salir de ese infierno y abrir su propio camino. No es un viaje fácil, y habrá capítulos en los que no pestañees, pero creo que vale la pena hacerlo para disfrutar de las vistas desde la cima.

'Ludonomicón. Guía maldita de los videojuegos más extraños', de Ricardo Martínez Cantudo, Daniel Matas Caballero y Carlos Ramírez Moreno

La recomendación de Frankie MB

A veces, solo a veces, los juegos malos o exageradamente extravagantes tienen su propio encanto. Sobre todo cuando se ven juntos y en perspectiva. Ricardo Martínez Cantudo, Daniel Matas Caballero y Carlos Ramírez Moreno se embarcan en esa premisa y reúnen una selección de nada menos que 150 títulos que conforman lo que ellos mismos denominan como "la Cara B del ocio electrónico". Y no solo eso, ya que el propio libro es un desafío: además de los juegos anteriores se han sacado uno de la chistera, retando al lector a averiguar cuál es.

'Seis piezas fáciles', de Richard Feynman

La recomendación de Enrique Pérez

Richard Feynman es fácil de idolatrar. Tiene eso que tanto buscamos; una mezcla entre rigurosidad y picardía, entre conocimiento profundo y visión pragmática. Con 'Seis piezas fáciles' nos ofrece un libro perfecto para quienes quieran aprender física como es debido sin liarse con las matemáticas.

No es un libro de divulgación, sino una pequeña clase de iniciación a varios conceptos de física. Una explicación excelente para aquellos que quieran indagar en el pensamiento científico pero tengan respecto a materias como los átomos, el campo electromagnético, la energía cinética o el principio de incertidumbre. Feynman no lo pone fácil, pero está tan bien explicado que sus enseñanzas siguen siendo insuperables tantos años después.

'Starship Troopers', de Robert A. Heinlein

La recomendación de Samuel Fernández

En los últimos tiempos estoy dedicado casi todo mi limitado tiempo de lectura a los cómics, que se amontonan en mi estantería, pero recientemente, y a raíz de un podcast dedicado a Paul Verhoeven, decidí revisitar 'Starship Troopers' tanto en su versión para cine como la novela. Y he de decir que la última me sorprendió para bien, aunque mis expectativas eran más bien bajas observando la simpleza del guión de cine. Ojo, que la película me encanta y me parece un clásico imperecedero, pero encontré aún más en la novela de Heinlein.

Hay que tener en cuenta a qué nos vamos a enfrentar cuando abordamos 'Starship Troopers'. Se trata de una novela que narra un futuro distópico, hipermilitarizado y un poco (de un poco nada) fascista pese a que los “ciudadanos” cuentan con derechos a la hora de votar y demás. Aún así, resulta divertido leer qué es lo que salió de la cabeza de Heinlein hace ya 60 años, y lo mucho que se parecen sus locos postulados al mundo que vivimos hoy en día. Como tantas otras distopías futuristas, Starship Troopers lleva más carga de realidad de la que parece en un primer momento.

En papel desde 22,95 euros en Casa del Libro, en Kindle por 8,16 euros.

'Paradero desconocido', de Kathrine Kressmann Taylor

La recomendación de Josep Camós

Nunca un libro tan breve me transmitió tanto y con tantístima intensidad. Hablamos de una novela epistolar que nos sitúa en el Berlín y el San Francisco en el periodo que va de 1932 a 1934. El auge del nazismo, vivido a través de las palabras de un comerciante de arte judío que vive en San Francisco y su socio comercial, un gentil que regresa a Alemania. Dos socios que, carta a carta, nos van perfilando el día a día de una sociedad dominada por el totalitarismo, y sus consecuencias.

Y no digo nada más, que si me descuido haría spoiler sobre uno de los giros más impactantes que recuerdo en un libro que narra su historia con una vivacidad que supera el paso del tiempo.

'Tres ensayos sobre Twin Peaks', de Pacôme Thiellement y 'Neuromante' de William Gibson

La recomendación de Jesús León

Una de ellas es una novedad editorial reciente, de hace unas semanas: 'Tres ensayos sobre Twin Peaks' (20,80 euros) (editado por Alpha Decay). Es una una obra del filósofo francés Pacôme Thiellement (un experto en cultura popular) obsesionado con esta serie de David Lynch sobre la que reflexiona en este ensayo.

Es una de mis series favoritas, además de que me entusiasma el universo Lynch. Al tiempo que tenía ganas de leer algo de Thiellement que se ha ganado un reputado reconocimiento analizando producciones de cultura de masas (desde rock a series de televisión).

La otra lectura es para sumergirme en la ficción. O más bien en la ciencia ficción, ya que se trata de la conocida novela 'Neuromante' (8,50 euros) de William Gibson (publicada en 1984). Una novela que ya hace años revisé sin demasiada atención y tengo ganas de rescatarla y disfrutarla con la relajación de las vacaciones.

'La gran historia de los videojuegos', de Steven L. Kent

La recomendación de Jose García

Un libro que he leído recientemente y recomiendo encarecidamente a todos los amantes de los videojuegos es 'La gran historia de los videojuegos', de Steven L. Kent. El libro comienza desde los mismísimos orígenes del género con las máquinas de Pinball, repasa los principales hitos del sector y cuenta infinidad de cosas curiosas de títulos que todos conocemos, como 'Pong' y 'Asteroids', y de estudios como Atari. Por el precio que tiene, menos de ocho euros en formato Kindle, es una compra recomendadísima. Otro que es muy bueno es 'Blood, Sweat and Pixel', de Jason Schreier, pero está en inglés.

En versión papel no disponible, en Kindle por 7,59 euros y 7,59 euros en eBook

'El señor de los anillos: La comunidad del anillo', de J.R.R. Tolkien

La recomendación de Fabio Rodríguez (Xataka Vídeo)

En tiempos de caos e incertidumbre, siempre viene bien hacer un alto en el camino para plantearnos de dónde venimos. Volver a los orígenes siempre es algo reparador para la condición humana. Y qué mejor forma de volver que con una excelente aventura de homéricas proporciones: 'El señor de los anillos: La comunidad del anillo'.

Tanto el mundo como la compañía de héroes que creó Tolkien hace ya casi 100 años han envejecido de forma sobresaliente. Su interesante (aunque a veces pesada) prosa y el universo que define hacen de la tierra media un maravilloso mundo de luces y sombras en el que perderse durante horas y, aunque la mayoría ya conozca de sobra su historia, siempre sorprende.

Seguir a Frodo, Sam y el resto de la valerosa comunidad por los valles, montañas, colinas y batallas que componen su magna aventura es una delicia que todo el mundo debería probar al menos una vez en su vida. Además, nos vendrá bien estar frescos de "Tolkienología" para la, cada vez más cercana, llegada de la nueva serie de "El Señor de los Anillos" que Amazon está preparando.

'El Tao de Warren Buffett', de David Clark y Mary Buffett

La recomendación de Javier Lacort

Warren Buffett es, seguramente, el mejor inversor de la historia. Pocas personas son tan válidas como él para darnos unas lecciones concretas de cara a mejorar a la hora de invertir nuestro dinero. Especialmente útil si uno de tus objetivos para el próximo curso es sacar un mayor rendimiento de tus ahorros.

No debe dejar sensación de completitud: esto no reemplaza a ninguna formación sobre inversión, simplemente enseña unas pautas a las que dar continuidad una vez acabado el libro. Si ya tienes nociones sólidas sobre inversión, este libro no es para ti y seguramente debas a ir por manuales más profundos.

'Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of Blackberry', de Jacquie McNish y Sean Silcoff (en inglés)

La recomendación de María González

Si te apasiona la historia tecnológica, seguramente te acabe enganchando como a mí este libro con la historia de BlackBerry, con su ascenso desde proyecto personal de uno de sus creadores hasta corporación multimillonaria internacional... y su posterior caída (fue publicado eso sí en 2016, cuando acababan de cambiar de CEO y todavía seguían fabricando dispositivos, así que no está muy muy actualizado, eso sí).

Los autores entrevistaron a multitud de ex-empleados y también a los propios cofundadores, lo que hace que el libro ofrezca una perspectiva interna muy completa de la historia de RIM, de sus truquillos a la hora de negociar, de cómo se la colaron a otros fabricantes con BlackBerry Connect para retrasarles en la fabricación de su competencia, de cómo el iPhone y y los primeros Android fueron una sorpresa para ellos y no supieron reaccionar ante la demanda de operadoras y clientes, de cómo su tablet Playbook era un "zombie viviente" antes de ser presentada...

Me quedo con esta frase de los autores: "Si el auge y la caída de BlackBerry nos enseña algo es que la carrera por la innovación no tiene una meta definida, y que los ganadores y los perdedores pueden intercambiar sus posiciones en un instante"

A partir de 12,59 euros en papel en Amazon y por 8,14 euros en versión kindle

Losing The Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry Hoy en Amazon por 12,59€

'Trilogía del Baztán', de Dolores Redondo

La recomendación de Laura Sacristán

Para este verano voy a recomendar una trilogía que tenía pendiente y que he aprovechado a leer entera durante estos últimos meses (tanto tiempo en casa ha ayudado mucho). Se trata de la 'Trilogía del Baztán', de Dolores Redondo, que está compuesta por tres libros: 'El guardián invisible', 'Legado en los huesos' y 'Ofrenda a la tormenta'. En mi opinión, es de lo mejor que se puede encontrar actualmente en novela negra española.

Además, en Netflix ya están disponibles las adaptaciones cinematográficas de los dos primeros libros (que obviamente recomiendo ver después de haberlos leído). La tercera parte se esperaba para junio, pero se ha retrasado, así que es un buen momento para leerse esta trilogía completa que, al menos a mí, me ha enganchado desde el principio del primer libro hasta el final del tercero.

'El hobbit', de J. R. R. Tolkien

La recomendación de Santiago Cruz Campillo

Esta pequeña novela, que inicia, en realidad, toda las saga del mítico 'Señor de los Anillos', es muy distinta al resto de la obra y la hace perfecta para disfrutar del estío: es un cuento sencillo y simpático; es totalmente independiente (aunque conecta a la perfección con el resto de la historia; es fantasía clásica, con todos los puntos del género, lo que lo hace perfecto para desconectar; tiene un lenguaje claro y llano; es corta. En definitiva, es una obra genial para las vacaciones, bien terminada y que da pie a mucho más, pero solo si queremos seguir sumergiéndonos en el mundo de la fantasía que cimentó J. R. R. Tolkien.

'Introducción a la ciencia', de Isaac Asimov

La recomendación de Juan Carlos López

Mi propuesta para este verano pasa por dedicar un poco de nuestro tiempo de descanso a preguntarnos cuál es nuestro lugar en el Universo. De la mano de la ciencia, cómo no. Y no se me ocurre una forma mejor de hacerlo que descubriendo, o revisitando, una de las obras de divulgación científica más aclamadas: 'Introducción a la ciencia', de Isaac Asimov. Un auténtico clásico imperecedero que hoy es difícil encontrar nuevo, pero con el que es fácil hacerse si se recurre al mercado de segunda mano o a las bibliotecas municipales.

Las editoriales que han publicado esta obra habitualmente la han recogido en dos volúmenes dedicados a las ciencias físicas, el primero de ellos, y a las ciencias biológicas, el segundo. No importa si nos sentimos cómodos con estas disciplinas, o si es nuestro primer acercamiento a ellas; en cualquier caso se disfruta muchísimo leyendo estos libros gracias a la claridad con la que expone todas las ideas y principios científicos Asimov. Si tenéis la oportunidad de haceros con ellos os sugiero encarecidamente que no los dejéis escapar.

Introduccion A La Ciencia I Ciencias Fisicas Hoy en Amazon por 9,99€

'Freedom Evolves' de Daniel Dennett (en inglés)

La recomendación de Cristian Rus

La única serie que he visto este año es la exquisita ‘Devs’ de Alex Garland. Fue tan buena que tuve que ponerme a leer, investigar y aprender sobre algunos temas que trata. Es así como llegué 'Freedom Evolves' (12,95 euros) de Daniel Dennett, un magnífico libro que difumina la línea entre ciencia y filosofía para explicar el libre albedrío y su relación con la teoría del determinismo.

Si son temas que te interesan, en este libro Dennett hace un gran repaso y argumenta mediante la teoría de la evolución cómo el ser humano ha evolucionado desde organismos simples a lo que somos ahora y nuestra capacidad de pensar, razonar y decidir en libertad. A pesar del entorno aparentemente determinista en el que nos encontramos. Toca también otros temas como el altruismo, de ahí que este libro sea complemento perfecto a ‘The Selfish Gene’ de Richard Dawkins.

Freedom Evolves Hoy en Amazon por 12,94€

