2026 no es buen año para estrenar hardware gaming, pero algunos PC (como este) siguen teniendo una relación calidad precio top

Si desde finales del pasado año y durante todo lo que llevamos de 2026 nos hemos enfrentado a la compra de algún nuevo dispositivo electrónico, nos habremos dado con una realidad: casi todo sale más caro que antes y hay que pagar más por lo mismo que tiempo atrás nos habría costado bastante menos.
PcCom Ready
En el terreno de los PC gaming (e incluso de los portátiles para jugar), sin embargo, y curiosamente, seguimos viendo muy buenas opciones de compra a día de hoy. Quizá no tan buenas como hace meses, pero sí lo suficiente como para que merezcan la pena. Y PcComponentes tiene uno que destaca especialmente en este aspecto: este, disponible por 1.189 euros en sus Días Naranjas.
Con tarjeta NVIDIA, CPU Intel y 32 GB de RAM
Desde hacer varias jornadas y durante algunas más, PcComponentes está celebrando sus Días Naranjas con descuentos en cientos de productos. Entre ellos se encuentran muchos de sus PC gaming custom premiontados: los PcCom. Y este PcCom Ready, rebajado desde su PVP, lejos de su mejor precio pero aún así muy interesante, es una de las mejores compras que podemos hacer hoy en día en el terreno de los premontados.
Aunque pasa de la barrera de los 1.000 euros, ofrece un hardware bastante completo, gran cantidad de RAM (algo que encarece enormemente cualquier dispositivo) y hasta Windows 11 Home de serie. Evitando que tengamos que adquirirlo e instalarlo a posteriori.
Cuenta con la NVIDIA RTX 5060 8 GB, el Intel Core i5-12400F, nada menos que 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. En conjunto, un equipo ideal para jugar a 60 FPS estables a 1080p e incluso 1440p, gracias sobre todo al DLSS y sus últimas versiones. Y que, con esa configuración de memorias, no necesitará actualización a corto ni medio plazo.
|
⚡ EN RESUMEN: PcCom ready pccomponentes
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... necesitas un PC gaming en plena crisis del hardware y no quieres esperar a que el mercado se estabilice
|
⛔ NO LO COMPRES SI... buscas muchos FPS o jugar a resoluciones altas. En ese caso, hay opciones más potentes (y caras)
También te puede interesar
PNY CS900 1TB SSD
AMD Ryzen 7 9700X
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | PcComponentes
En Xataka | Mejores consolas y otras réplicas de hardware retro para gamers nostálgicos: cuál comprar y modelos recomendados
En Xataka | ¿Refrigeración líquida o disipador por aire? Qué elegir para que tu CPU no eche humo sin necesidad de gastar una fortuna
Ver 0 comentarios