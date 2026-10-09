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HOY SE HABLA DE

2026 no es buen año para estrenar hardware gaming, pero algunos PC (como este) siguen teniendo una relación calidad precio top

En tiendas especializadas, como PcComponentes, seguimos viendo equipos ya ensamblados a precios muy buenos

Pccom Pc Gaming Oferta
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carlos-castillo

Carlos Castillo

Editor - Xataka Selección
carlos-castillo

Carlos Castillo

Editor - Xataka Selección
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799 publicaciones de Carlos Castillo

Si desde finales del pasado año y durante todo lo que llevamos de 2026 nos hemos enfrentado a la compra de algún nuevo dispositivo electrónico, nos habremos dado con una realidad: casi todo sale más caro que antes y hay que pagar más por lo mismo que tiempo atrás nos habría costado bastante menos.

PcCom Ready

PcCom Ready

PVP en PcComponentes — 1.189,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En el terreno de los PC gaming (e incluso de los portátiles para jugar), sin embargo, y curiosamente, seguimos viendo muy buenas opciones de compra a día de hoy. Quizá no tan buenas como hace meses, pero sí lo suficiente como para que merezcan la pena. Y PcComponentes tiene uno que destaca especialmente en este aspecto: este, disponible por 1.189 euros en sus Días Naranjas.

Con tarjeta NVIDIA, CPU Intel y 32 GB de RAM

Oferta Pccomponentes

Desde hacer varias jornadas y durante algunas más, PcComponentes está celebrando sus Días Naranjas con descuentos en cientos de productos. Entre ellos se encuentran muchos de sus PC gaming custom premiontados: los PcCom. Y este PcCom Ready, rebajado desde su PVP, lejos de su mejor precio pero aún así muy interesante, es una de las mejores compras que podemos hacer hoy en día en el terreno de los premontados.

Aunque pasa de la barrera de los 1.000 euros, ofrece un hardware bastante completo, gran cantidad de RAM (algo que encarece enormemente cualquier dispositivo) y hasta Windows 11 Home de serie. Evitando que tengamos que adquirirlo e instalarlo a posteriori.

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En Xataka
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Cuenta con la NVIDIA RTX 5060 8 GB, el Intel Core i5-12400F, nada menos que 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. En conjunto, un equipo ideal para jugar a 60 FPS estables a 1080p e incluso 1440p, gracias sobre todo al DLSS y sus últimas versiones. Y que, con esa configuración de memorias, no necesitará actualización a corto ni medio plazo.

⚡ EN RESUMEN: PcCom ready pccomponentes

 LO MEJOR

  • Un hardware muy equilibrado para jugar a 60 FPS sin mayores problemas
  • Un precio contenido a día de hoy que, aunque no es el mejor que ha tenido, no está mal viendo el mercado

❌ LO PEOR

  • No es un PC gaming de gama alta ni la opción más recomendada para jugar a 4K o altas tasas de FPS
  • Su NVIDIA RTX 5060 es la de 8 GB de VRAM

💡 CÓMPRALO SI... necesitas un PC gaming en plena crisis del hardware y no quieres esperar a que el mercado se estabilice

⛔ NO LO COMPRES SI... buscas muchos FPS o jugar a resoluciones altas. En ese caso, hay opciones más potentes (y caras)

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