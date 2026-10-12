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Por 11,99 euros, este es el dispositivo que nunca pierdo de vista en casa para mantener la humedad a raya durante todo el año

Lo uso desde hace tiempo y es perfecto para saber cuándo ventilar, si encender o no el deshumidificador o cuándo cerrar las ventanas

Medidor Humedad Casa
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Carlos Castillo

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Cuando se acaba el verano y comienzan las lluvias y los días cortos y fríos, la humedad habitual de dentro de casa se suele disparar hasta niveles incluso molestos. Sobre todo, en zonas de costa. Algo que puede derivar, si no lo controlamos, en la aparición de moho en las paredes, techos y muebles y también en la proliferación de ácaros.

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Para bajar los niveles de humedad existen diferentes hábitos e incluso algunos electrodomésticos, como los deshumidificadores, que se convierten en inseparables compañeros en hogares donde la humedad sube sin parar en las estaciones frías. Pero claro, para poner en práctica dichos hábitos o conectar esos electrodomésticos debemos saber si hemos alcanzado niveles críticos de humedad. Algo que no siempre se puede saber a simple vista.

Con esto en mente, hace mucho que compré este pequeño higrómetro y termómetro digital (disponible por 11,99 euros). De hecho, me hice con varios y los tengo repartidos por las habitaciones. Y desde entonces, no paro de recomendarlo porque, de un vistazo, siempre tengo bajo control la humedad.

Mantiene y refleja los valores mínimos y máximos

Humedad Casa Dispositivo

Este tipo de dispositivos, de los cuales existen multitud de alternativas en el mercado, no suben ni bajan por sí solos la humedad ni la temperatura. Para eso necesitamos recurrir a electrodomésticos específicos para cada cosa. Pero sí nos indican el momento exacto en el que tenemos que poner remedio antes de que sea demasiado tarde cuando, por ejemplo, la humedad ya ha alcanzado un nivel muy alto.

Más allá de las cifras (en porcentaje para la humedad, en grados para la temperatura), el propio higrómetro incorpora un sistema de "alertas" que cambian en la pantalla y que facilitan mucho saber si tenemos un entorno demasiado seco, demasiado húmedo o está en unos valores intermedios óptimos. Lo hace con unas simpáticas imágenes (caras con gesto triste, alegre o neutro) que se interpretan muy fácilmente.

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Además, mantiene y memoriza los valores máximos y mínimos de cada medición y los muestra constantemente en pantalla. Esto es ideal para, por la mañana, de un vistazo saber hasta dónde ha subido la humedad durante la noche. O entre qué valores se ha movido durante toda la jornada si hemos estado fuera de casa.

Personalmente, me parece tremendamente útil, por ejemplo, para ventilar. A veces quiero bajar la humedad y abro las ventanas pero, minutos después, veo que el porcentaje ha aumentado (porque el ambiente ese día es húmedo y no se nota "a simple vista"). De otro modo no me habría dado cuenta pero así, valoro cerrar tras renovar el aire durante unos pocos minutos. Si por el contrario baja la cifra, mantengo las ventanas abiertas durante más tiempo.

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⚡ EN RESUMEN: TempPro TP50

 LO MEJOR

  • Es barato y da una información muy útil
  • Funciona con dos pilas que duran meses y meses

❌ LO PEOR

  • No baja la humedad por sí solo, sólo ofrece información del ambiente de casa
  • No incluye reloj, frente a otros modelos que también indican la hora

💡 CÓMPRALO SI... quieres mantener a raya la humedad de casa en todo momento

⛔ NO LO COMPRES SI... no vives en una zona donde la humedad se acumule hasta niveles críticos

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Imágenes | TempPro, Giuseppe Argenziano en Unsplash

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