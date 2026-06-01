1 TB de SSD NVMe por poco más de 100 euros: esta oferta es ideal para capear el temporal de precios en hardware

Si en las últimas semanas hemos intentado ampliar la capacidad de RAM o almacenamiento de nuestro sobremesa o portátil, nos habremos dado de frente contra una dura realidad: los precios están por las nubes. Dos módulos de RAM de 32 GB (para hacer un total de 64) rondan los mil euros y unidades SSD de 1 TB, que históricamente bajaban considerablemente de los 100 euros, ahora los superan sin despeinarse.

Netac NV7000 1 TB PVP en AliExpress — 114,80 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En este sentido, si estamos atentos a ofertas siempre podemos ahorrarnos un pellizco. Pero actualmente no es nada fácil porque apenas encontramos buenos chollos en un mercado, como es el actual, que no deja de encarecerse cada día que pasa. Ahora, no obstante, AliExpress acaba de lanzar una campaña de ofertas y hemos dado con un SSD NVMe de 1 TB a 114,80 euros que no está nada, pero que nada mal. Pero ojo, porque para llegar a ese precio hay que realizar algunos pasos.

Rebajado, con cupón de descuento y ahorro adicional

La Promo de Verano (que es como se llama esta campaña de ofertas) arrancó anoche mismo y estará disponible hasta el próximo 10 de junio, con cientos de descuentos en todo tipo de productos. Descuentos que son aún mayores si aplicamos algunos de los cupones disponibles y seleccionamos PayPal como opción de compra. Con todo ello, este Netac se queda en esos poco más de 100 euros. El procedimiento es el siguiente.

Seleccionamos el modelo Netac NV7000 1 TB y lo añadimos al carrito de compra. Justo antes de pagar, escribimos cualquiera de estos cupones y se nos aplica un primer descuento: XATAKAES20, WEBEDES20, ESSS20, SSES20 (sólo uno, no podemos acumularlos). Luego, al tramitar la compra, elegimos PayPal como método de pago y se aplica un segundo descuento. Así, sumando su rebaja original más estas dos, conseguimos ese buenísimo precio final.

Para que nos hagamos una idea de lo interesante del chollo, si hacemos una búsqueda rápida de "SSD NVMe de 1 TB" en tiendas especializadas, como PcComponentes, encontramos que los modelos PCIe Gen4 que rondan los 7.400 MB/s de este Netac rebajado rondan los 200 euros. Superándolos incluso en muchos casos. De modo que si con 1 TB de capacidad y dicha velocidad nos resulta suficiente para actualizar en plena crisis de precios, esta es una oferta como para no dejar escapar.

⚡ EN RESUMEN: SSD Netac 1 tb ✅ LO MEJOR Su precio, que en 2026 es de lo mejor que encontramos dentro de su categoría (SSD NVMe PCIe Gen4 de 1 TB)

que en 2026 es de lo mejor que encontramos dentro de su categoría (SSD NVMe PCIe Gen4 de 1 TB) Gran velocidad de lectura y escritura, que supera los 7.000 MB/s y lo convierte en una excelente opción para cualquier tarea ❌ LO PEOR No es una marca tan conocida como Samsung, Western Digital o SanDisk, pero tiene unas excelentes valoraciones

como Samsung, Western Digital o SanDisk, pero tiene unas excelentes valoraciones Tiempo atrás habría costado mucho menos, antes de que comenzara esta escalada de precios en SSD y RAM 💡 CÓMPRALO SI... necesitas ampliar la capacidad de tu PC, portátil e incluso PS5 ⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa porque, en teoría, debería volver a bajar a precios mucho más asequibles... aunque a saber cuándo

Algunos SSD externos a muy buenos precios

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Seungmin Yoon en Unsplash, Netac

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