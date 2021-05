"Tenemos un nivel de malware en la Mac que no encontramos aceptable": Apple reconoce el problema y lo compara con iOS

"En los Mac no hay virus", es uno de los mitos que más se han extendido durante las últimas dos décadas. Si bien es cierto que el malware no es tan común como en Windows, sí que se da y cada vez más. Tanto que ahora el vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi, dice que ha llegado a niveles no aceptables. Aunque claro, como argumento para defender el sistema cerrado de iOS.

Durante el día de ayer Craig Federighi subió al estrado para declarar en el caso antimonopolio de Apple y Epic Games. Como ya hemos visto, el problema viene de fondo y Epic Games ha llevado a Apple ante los tribunales por no permitirle usar su propia plataforma de distribución en iOS. El juicio, sea cual sea el resultado, está dejando interesantes declaraciones.

"He tenido un par de miembros de la familia que han recibido algo de malware en sus Mac"

La estrategia de Craig Federighi durante la declaración ha sido la de destacar los beneficios de seguridad que ofrece el sistema cerrado de iOS. Es decir, usar la seguridad como argumento a favor para no abrir el sistema operativo a que otros puedan distribuir directamente apps y servicios sin pasar por el sistema de revisión de Apple y por su App Store.

En cierto punto de la declaración, el juez le preguntó a Craig Federighi por qué en iOS no existen múltiples tiendas como existe en el Mac. La respuesta de Craig fue un tanto sorprendente, dejando ver que en el Mac hay una ausencia de seguridad importante en comparación con iOS. Con esto alegó que si fueran igual de tolerantes en iOS la seguridad también se vería comprometida y aún más por ser un sistema mucho más usado.

En sus propias palabras:

"iOS ha establecido un nivel dramáticamente más alto para la protección del cliente. El Mac no está cumpliendo con ese nivel hoy en día. Y eso es a pesar del hecho de que los usuarios de Mac descargan inherentemente menos software y están sujetos a una base de atacantes mucho menos motivada económicamente. Si tomaras técnicas de seguridad de Mac y las aplicaras al ecosistema iOS, con todos esos dispositivos, todo ese valor, se explotaría en un grado dramáticamente peor de lo que ya está sucediendo en el Mac. Y como digo, hoy en día, tenemos un nivel de malware en la Mac que no encontramos aceptable y es mucho peor que iOS."

Craig Federighi hizo más comparaciones alegando por ejemplo que iOS es una plataforma que incluso los niños y bebes pueden usar de lo segura que es. Por lo contrario, dijo que en macOS no ocurre eso y hasta familiares suyos han recibido malware.

Lo interesante de la declaración es que puede llegar a chocar directamente con lo que Apple siempre ha prometido en su ecosistema: seguridad y confianza. En la propia web de Apple al hablar de seguridad en macOS dicen: "Descarga sin peligro apps desde el App Store o internet". O por ejemplo que "cuando instalas apps de internet en tu Mac, Gatekeeper garantiza que Apple ha comprobado la seguridad en busca de software dañino antes de que las ejecutes por primera vez".

Vía | Bloomberg