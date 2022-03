El mayor ciberataque en Ucrania hasta la fecha deja sin internet durante horas a gran parte del país

Ukrtelecom, el operador nacional de Ucrania, ha sufrido el mayor ciberataque detectado hasta la fecha desde el inicio de la guerra. Según describe Netblocks, organización dedicada a monitorizar el acceso a internet, el ciberataque ha provocado un corte en el acceso muy grave.

Durante semanas, el gran operador de Ucrania ha estado funcionando en alrededor del 80% de su capacidad, debido a distintos ataques y el daño de la invasión rusa a su infraestructura. Sin embargo, el ciberataque ocurrido ahora ha reducido la conectividad a un 13% respecto a los niveles de antes de la guerra.

Según explica la BBC, el resto de operadores de internet del país no han sufrido problemas. El ciberataque ha apuntado directamente contra Ukrtelecom, el mayor operador del país, que ha confirmado el daño a su infraestructura y servicios.

⚠️ Confirmed: A major internet disruption has been registered across #Ukraine on national provider #Ukrtelecom; real-time network data show connectivity collapsing to 13% of pre-war levels; the provider reports issues assigning new sessions



📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/BY2OOBK0m6