Log4Shell es la vulnerabilidad crítica 'de proporciones catastróficas' que amenaza con destrozar internet

Estamos ya tan acostumbrados a hablar de robos de datos, fallos de seguridad y vulnerabilidades que hacerlo otra vez parece trivial, pero no lo es. No al menos en el caso de Log4Shell, una vulnerabilidad zero-day que algunos han calificado como la peor de la historia.

El problema reside en Log4j, una librería Java que se usa masivamente en sistemas empresariales y aplicaciones web. El problema ha afectado ya a servidores de Minecraft que se hackearon con un sencillo mensaje en el chat de la partida, pero la amenaza es enorme para todo tipo de plataformas. Afortunadamente existe parche, así que los administradores de sistemas deberían corregir el problema cuanto antes.

Log4j es un entorno de trabajo para registro de actividad en Apache y que permite monitorizar la actividad en una aplicación. El CEO de Cloudflare, Matthew Prince, avisó hace unos días de que el problema era tan gordo que su empresa trataría de desplegar ciertos mecanismos para mitigarlo incluso para clientes de su servicio gratuito.

Todo lo que tenía que hacer un atacante para explotar el problema es enviar un pedazo de código malicioso: ese código acabará siendo registrado por Log4j si está en su versión 2.0 o superior, y al hacerlo dará acceso al atacante al sistema, que podrá ejecutar código de forma remotamente.

Free Wortley, CEO de la plataforma de seguridad LunaSec, explicaba que este es "un fallo de diseño de proporciones catastróficas" en la librería, y el problema se explotó por ejemplo en los servidores de Minecraft.

In the case of Minecraft, attackers were able to get remote code execution on Minecraft Servers by simply pasting a a short message into the chat box.