Un grupo de hackers dice tener los prototipos de los últimos MacBook de Apple: piden un rescate de 50 millones de dólares

Un grupo de hackers llamado REvil, también conocido como Sodinokibi, dice tener los planos de los próximos productos de Apple. Tras haberse infiltrado en los ordenadores de Quanta Computer Inc., uno de los proveedores de Apple, se ha hecho con planos y prototipos de lo que será el próximo MacBook de Apple. Piden 50 millones de dólares a cambio de no publicar la información.

Quanta Computer Inc., con sede en Taiwan, es uno de los proveedores de Apple a la hora de fabricar principalmente los portátiles MacBook. Como tal, tiene acceso a información confidencial y planos con detalles técnicos de lo que debe fabricar. Si REvil realmente se ha infiltrado y ha obtenido esos planos, esencialmente sabe cuáles y cómo van a ser los próximos productos de Apple.

En un blog propio de REvil en la Dark Web han hecho pública la noticia. Generalmente anuncian ahí cuáles son sus últimos ataques y lo que piden a cambio. En este caso ha sido el turno de Apple. Dicen que primero trataron de persuadir a Quanta Computer Inc. para pagar un rescate, dado que no han expresado interés en ello para recuperar los datos robados, van directamente a por Apple ahora.

Captura de la web de REvil. Vía The Record.

Quanta Computer Inc. no niega el ataque, dicen que sufrieron un ataque cibernético en algunos de sus servidores. Eso sí, no han reconocido que se hayan robado datos o qué tipo de datos han sido.

Filtraciones diarias hasta que se pague el rescate

Justo tras la presentación de Apple de hace dos días, REvil anunció de forma pública su extorsión a Apple. Para ello publicaron un total de 15 imágenes de planos del MacBook de 2021. Han pedido a Apple que pague la suma indicada antes del 1 de mayor. Hasta que esa fecha llegue, los hackers seguirán publicando a diario nuevas imágenes en su blog, según expresaron.

Planos filtrados del supuesto próximo MacBook de Apple.

Las imágenes publicadas hasta el momento parecen certeras. Aparecen partes específicas y detalladas del MacBook, así como componentes y números de serie específicos. En una de las imágenes hasta aparece la firma del diseñador de Apple, John Andreadis, con fecha del 9 de marzo de 2021.

En una de las supuestas conversaciones entre el grupo de hackers y Quanta, indican que han robado y cifrado "todos los datos de la red local" de Quanta. No queda claro si esto es del todo cierto ni hasta qué punto sube la gravedad. Veremos en los próximos días si Apple decide pronunciarse o todo queda en un fracasado intento de extorsionar a una de las empresas más grandes y ricas del planeta.

Vía | Bleeping Computer y The Record