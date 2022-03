Google compra Mandiant por 5.400 millones de dólares: una de las empresas de ciberseguridad más reputadas del mundo

Google ha comprado de una de las joyas del sector de la ciberseguridad. Mandiant, la reputada firma de ciberseguridad que descubrió el hackeo a SolarWinds, ha sido comprada por Google por 5.400 millones de dólares. Así lo han anunciado las dos compañías en un comunicado, donde aseguran que los "desafíos de ciberseguridad se han acelerado en frecuencia, gravedad y diversidad".

El acuerdo se realizará tras un pago en metálico de 23 dólares por acción. Mandiant se unirá al equipo de Google Cloud, tras ser fundada hace 18 años. Actualmente la firma de ciberseguridad estadounidense cuenta con 600 consultores y 300 analistas. La intención de Google es integrar estos trabajadores e incorporar la plataforma de Mandiant en su catálogo de seguridad.

La compra de Mandiant no es la primera incursión de Google en la adquisición de compras de ciberseguridad, pero sí es la más grande hasta la fecha. En 2012 compraron la española VirusTotal y más reciente, en enero de 2022, compraban la firma Siemplify.

Entre las funciones que Google busca de Mandiant se encuentra la mejora de los servicios de consultoría en materia de ciberseguridad, detección de ataques, herramientas de respuesta, validación, control y monitorización.

We are excited to announce that we've signed an agreement to join the @GoogleCloud family — bringing together some of the best minds in security! Read more here: https://t.co/SaDIwDUOM5 pic.twitter.com/FrCH2fE4wd