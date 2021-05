La foto de un queso que permitió encontrar a un narcotraficante y condenarlo a 13 años y medio de prisión

Por norma general, no es buena idea compartir fotografías con información personal en Internet, menos aún si eres un narcotraficante. Carl Stewart, un narcotraficante de Liverpool, decidió publicar la fotografía de un queso que le gustaba en una red de comunicación. Fue suficiente para que la policía lo identificara y diese con él. Ahora está condenado a 13 años y medio de prisión.

Según informó la Policía de Merseyside en Reino Unido, el narcotraficante ha sido identificado como Carl Stewart. Es de Liverpool y se le condena por conspiración para suministrar drogas como heroína, cocaína, ketamina o MDMA. Las autoridades estaban detrás de él desde hace un tiempo y finalmente desveló su identidad con algo aparentemente tan inocente como la foto de un queso. Después de declararse culpable, Carl Stewart se enfrenta a 13 años y seis meses de prisión por los cargos que se le acusa.

Queso y huellas dactilares

¿Cómo una foto de un queso pudo permitir encontrar al criminal? Muy sencillo, cuestión de huellas dactilares. La fotografía que Carl Stewart compartió mostraba también la palma de su mano. La mostraba de una forma tan clara y definida que fue suficiente para que la policía pudiese tomar las huellas dactilares y cruzarlas con su base de datos.

Ese no fue el único error que Carl Stewart cometió. El segundo error fue publicar esa fotografía en un lugar que creía seguro pero no lo era en absoluto. Publicó la fotografía en EncroChat, una red de comunicación supuestamente cifrada que es utilizada por criminales. Sin embargo, el pasado mes de julio de 2020 el sistema fue comprometido por las autoridades europeas.

EncroChat ha sido todo un tesoro para las autoridades. En Reino Unido dicen haber identificado ya a más de 10.000 usuarios involucrados en el suministro de drogas y armas, lavado de dinero u otras actividades ilegales. A nivel mundial ya han conseguido identificar a más de 60.000 usuarios, quizás a ninguno de forma tan ingenua y curiosa como Carl Stewart.

En todo caso, no es la primera vez que se produce una historia tan curiosa como esta. En septiembre de 2020 un traficante que vendía marihuana en la Dark Web fue identificado también debido a sus huellas dactilares. La moraleja es clara: aparte de no vender drogas, si lo haces, no muestres la palma de tu mano en fotos de Internet.

Vía | Sky