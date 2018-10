Esta SIM sólo acepta conexiones móviles que usan el protocolo Tor

Navegar en el anonimato desde un teléfono móvil no es algo sencillo. Las apps utilizan la IP del dispositivo para localizarlo y revelar la información sobre el usuario. Pero una operadora inglesa quiere ponerle fin a esto y con su SIM corta de raíz todas las conexiones entrantes y salientes que no pasen por una red cifrada de Tor.

Más allá de navegar por la Deep Web el protocolo Tor nos permite utilizar Internet mediante una red de comunicaciones distribuida. En consecuencia navegamos con más anonimato que mediante las conexiones normales. Al no conectarnos directamente con un servidor es difícil rastrear de dónde proviene la petición, pues pasa de cliente en cliente y de forma cifrada.

Conexión mediante Tor en Android.

El proveedor de Internet sin ánimos de lucro

Actualmente para conectarse a la red Tor se requiere de un navegador Tor en el PC que enrute el tráfico. En el teléfono es similar gracias al navegador Tor para Android y Orbut Proxy, que es quien permite conectarse a estas redes. Pero una vez sales del navegador y utilizas una app como Instagram, Telegram o Google Maps... Todo el anonimato que concede Tor se pierde.

En Reino Unido, con unas leyes de vigilancia cada vez más radicales, un grupo de entusiastas buscaron cómo ponerle fin al problema. Un método que permitiese a los usuarios navegar por defecto en redes anónimas para no ser rastreados por las compañías y autoridades. Y a pesar de que Tor no es infalible, es el método más efectivo para la gran mayoría de usuarios que busquen no ser rastreados fácilmente.

Inicio de conexión a la red Tor desde un PC.

Fue el punto de partida para el nacimiento de Brass Horn Comms, un proveedor de Internet con base en Reino Unido que sólo acepta tráfico mediante Tor. Para conseguir esto, el sistema está diseñado a nivel de ISP de tal modo que dicen que es imposible que la operadora guarde registros de las conexiones de sus usuarios. Según ellos, son un proveedor de Internet sin fines de lucro.

Un firewall en la tarjeta SIM

Brass Horn Comms funciona esencialmente como un operador móvil virtual. Para asegurarse de que todas las peticiones de conexión de sus clientes van a la red descentralizada, no aceptan conexiones que son directas. Su SIM actúa por lo tanto como un filtro, un firewall que sólo se comunica por Tor. Dos libras (menos de dos euros) al mes por mantenimiento y 0,025 libras (menos de 0,03 céntimos) por mega consumido es todo lo que sus usuarios tendrán que pagar.

Tarjetas SIM de Brass Horn Comms.

El sistema tiene aún algunos inconvenientes. Por ejemplo hay que configurar Orbut en el teléfono Android y se depende de la app para funcionar. En iOS, al no contar con el acceso al sistema de tal forma como lo hace Orbut en Android, no es posible usar la SIM. También hay que tener en cuenta que no será posible conectarse a todos los servicios como por una operadora normal ya que algunos servicios web simplemente no aceptan conexiones anónimas.

La SIM de momento está en fase beta y si vives en Reino Unido puedes sumarte al proyecto. Brass Horn Comms también está abriendo más nodos Tor por todo Reino Unido para aumentar las velocidades de conexión, que no son especialmente veloces en una red Tor.

Si el proyecto despega o se queda en nada lo sabremos con el tiempo. En todo caso la idea es ingeniosa para evitar que el usuario navegue accidentalmente por redes no enrutadas, si es que su propósito es utilizar Tor. De todos modos la responsabilidad final sigue siendo del usuario, pues de nada sirve usar una SIM que filtra por conexiones TOR si luego nos conectamos a una red Wi-Fi o usamos servicios que recogen de forma directa datos de ubicación del usuario.

Más información | Brass Horn Comms