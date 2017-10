Los principales mercados de la Dark Web llevan horas offline, y los usuarios se temen lo peor

Si uno de los mercados principales de la Dark Web cae, surge cierta preocupación entre sus usuarios, si de repente los cuatro mercados más grandes de la Dark Web caen, saltan todas las alarmas. Es exactamente lo que ha ocurrido, algunos de los portales más destacadas del Internet inaccesible sin programas específicos están offline desde hace unas horas.

Dream Market, The Trade Route, Tochka y Wall Street Market son los portales de compraventa más importantes de la Dark Web (que no es lo mismo que la Deep Web). Tal y como podemos ver en el rastreador de DeepDotWeb, actualmente sus servidores primarios están caídos. No es nada raro que un portal como estos caiga por horas o incluso días, a fin de cuentas son páginas muy volátiles. Lo curioso es que caigan de golpe siendo los portales más grandes.

La razón de esta repentina desconexión sigue siendo una incertidumbre. Normalmente los administradores de dichas páginas tratan de informar sobre los motivos en foros de Reddit y 4chan, pero en esta ocasión aún no lo han hecho. ¿Lo más probable? Un ataque DDoS por parte de las autoridades para tumbar las plataformas y conseguir el cierre y la detención de sus administradores.

El término Dark Web automáticamente lo asociamos a algo negativo. No es en vano, pues es aquí donde normalmente se dan actividades ilegales gracias al anonimato que proporciona la estructura de la red. A pesar de eso, no todo son drogas y asesinos a sueldo en la Dark Web.

¿Una historia que se repite?

La caída de estos mercados de golpe por lo que parece ser un ataque DDoS ya la hemos vivido en otras ocasiones. Históricamente, el cierre definitivo de un portal ilegal en la Dark Web por parte de las autoridades siempre se ha dado tras ataques DDoS. Silk Road, AlphaBay o Hansa son un ejemplo de ello.

En 2014 la mayor web de tráfico de drogas, Silk Road, fue cerrada por la Europol, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Fue gracias a una serie de ataques DDoS como se consiguió acabar con ella. Este mismo verano, AlphaBay y Hansa sufrieron el mismo destino tras varios ataques DDoS. A falta de una respuesta oficial por parte de los administradores, en Reddit el pánico entre los usuarios está servido.

