EEUU prohibirá viajar con dispositivos electrónicos en algunos vuelos procedentes África y Oriente Medio

Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, sigue endureciendo las políticas de seguridad relativas a los viajes aéreos que tengan su país como destino. ¿Lo último? Que los pasajeros de vuelos procedentes de varios países (se habla de 13 y todos ellos, según parece, de África y Oriente Medio, aunque todavía no sabemos cuáles) no puedan llevar en su equipaje de mano dispositivos electrónicos más grandes que un teléfono.

La medida no afectaría por tanto a smartphones, pero sí a portátiles, tablets, lectores de ebooks y cámaras, entre otros. Todos ellos tendrán que ir dentro del equipaje facturado en la bodega del avión. Y digo "afectaría" porque todavía no se ha anunciado al público y no se tienen demasiados detalles al respecto, pero parece que podremos conocerla en las próximas horas.

La TSA, agencia gubernamental que se encarga de la seguridad en los transportes en EEUU, ya ha enviado un correo "confidencial" a las aerolíneas que operan en esos 13 países para comunicarles la decisión, según confirma The Guardian. Saudi Airlines ya ha avisado a sus clientes y la aerolínea Royal Jordanian llegó a publicar en su cuenta de Twitter un mensaje avisando del cambio citando "instrucciones" de Estados Unidos. El tweet fue eliminado poco después, pero gracias a CNN tenemos captura del contenido:

Lo que también desconocemos es si las agencias de seguridad de Estados Unidos explicarán el motivo tras esta nueva medida. CNN cita a un oficial de Estados Unidos que asegura que es la respuesta a parte de la información de inteligencia encontrada en una operación reciente contra Al Qaeda en Yemen y a otro que afirma que la preocupación sobre posibles ataques con estos dispositivos lleva existiendo "meses" pero que hasta ahora no había suficiente información para actuar.

Como digo, y a falta de confirmación oficial, todavía no se sabe con exactitud los países afectados y si estaríamos hablando de prohibición en todos los vuelos procedentes de ellos o sólo para algunas aerolíneas. Seguramente tendremos más información en las próximas horas, puesto que la información filtrada hace referencia a un plazo de 96 horas para que la normativa entre en vigor, y veremos si más países se unen a esta decisión.

