El CNI busca 17 perfiles técnicos para anticiparse a las amenazas de la IA y la cuántica: lo que piden dice mucho de cómo se prepara

El Centro Nacional de Inteligencia ha abierto una campaña para incorporar ingenieros y analistas técnicos. Son 17 perfiles, desde el análisis de malware hasta el despliegue de modelos de IA, para los que el CNI está recibiendo currículums durante este mes de octubre.

Qué está ocurriendo. El CNI se prepara para un escenario de amenazas dirigidas por máquinas. En ese sentido está trabajando sobre dos cuestiones: la IA y lo que la computación cuántica puede hacer con el cifrado de las comunicaciones.

Su brazo de ciberseguridad, el Centro Criptológico Nacional, llevará esos temas a las Jornadas STIC, que se celebran del 24 al 27 de noviembre en Madrid. Y las contrataciones van en la misma línea: formar ahora a quienes tendrán que estar preparados cuando esas amenazas maduren.

La amenaza. Un ordenador cuántico lo bastante potente podrá romper el cifrado de clave pública que protege casi cualquier comunicación, del RSA a las curvas elípticas. Ese ordenador todavía no existe, pero un adversario puede guardar hoy tráfico cifrado y esperar a tenerlo.

Lo que viaja protegido en 2026 tal vez pueda leerse en 2035.

Para quien maneja información clasificada con una vigencia de décadas, el plazo para prepararse ya ha empezado.

Migrar a criptografía poscuántica exige gente que sepa dónde vive cada clave dentro de cada sistema. Es un trabajo que encaja con perfiles como los de consultoría de ciberseguridad, acreditación de sistemas clasificados o comunicaciones.

Entre líneas. Las fichas dan pistas de cómo trabaja el CNI:

Pone a prueba sus propias defensas . Uno de los puestos incluye desarrollar pruebas de concepto de malware para sus propios equipos de pentesting. La idea es atacarse primero para saber por dónde entraría otro.

. Uno de los puestos incluye desarrollar pruebas de concepto de malware para sus propios equipos de pentesting. La idea es atacarse primero para saber por dónde entraría otro. Quiere la IA en casa . El perfil de Data Science pide desplegar modelos on-premise, ajustarlos y conocer el hardware necesario para ejecutar modelos grandes. Un servicio de inteligencia no puede ir subiendo documentos clasificados a un chatbot comercial. Necesita su propio LLM funcionando en sus propias máquinas.

. El perfil de Data Science pide desplegar modelos on-premise, ajustarlos y conocer el hardware necesario para ejecutar modelos grandes. Un servicio de inteligencia no puede ir subiendo documentos clasificados a un chatbot comercial. Necesita su propio LLM funcionando en sus propias máquinas. Analiza la tecnología. Otro puesto se dedica a buscar vulnerabilidades en Bluetooth, Zigbee, Matter o Thread, los protocolos domóticos que gobiernan enchufes inteligentes o timbres con cámara.

El contraste. En la misma lista que los modelos de IA aparece un ingeniero TEMPEST. Su trabajo es certificar que un equipo no filtra, a través de su radiación electromagnética, lo que muestra su pantalla.

Es una disciplina nacida en la Guerra Fría que sigue haciendo falta hoy. Para las amenazas nuevas no sobra ninguna de las viejas.

En detalle. Los requisitos comunes son bastante terrenales: un grado o una ingeniería superior (Telecomunicaciones, Informática, Matemáticas, Física o Ciencia de Datos, según el puesto), carné B y un nivel B2 de inglés.

Hay un detalle en ese último requisito: el B2 se puede acreditar durante los dos primeros años. Así, un buen ingeniero no se queda fuera por el idioma. El CNI dice además que impulsa activamente el equilibrio entre hombres y mujeres, algo que considera necesario para cumplir sus objetivos en un sector técnico todavía mayoritariamente masculino.

Entre bambalinas. Quienes superen la primera criba irán a un encuentro presencial y restringido en Madrid a principios de 2027. Allí no solo les entrevistará el departamento de selección, que valorará el perfil personal. También lo harán sus futuros jefes y compañeros de despacho, que evaluarán los conocimientos técnicos. El propio CNI lo presenta como algo nuevo entre los servicios de inteligencia.

En una empresa privada, un candidato puede preguntar a un conocido o mirar en LinkedIn quién hace exactamente qué. Aquí nada de eso es posible, y ese encuentro es la única ventana. Funciona en las dos direcciones: el equipo puede comprobar de primera mano los conocimientos técnicos del candidato, y el candidato verá con quién pasará los próximos años en un trabajo del que sentirse orgulloso.

Los currículums se envían a través de la web del CNI.

En Xataka | Visitamos el Centro Criptológico Nacional del CNI: aquí está el epicentro de la ciberseguridad española

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