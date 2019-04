El chat en tiempos de delincuentes y terroristas: los videojuegos no sirven porque lo crucial es el cifrado

Telegram lleva años en el punto de mira por haberse convertido en la plataforma preferida para que ISIS publique sus "comunicados de prensa". En el pasado legisladores y gobiernos criticaron la actitud de los responsables de Telegram ante el uso de su plataforma para estos objetivos, pero Pavel Durov, creador de la misma, se mostraba claro: no creo que estemos tomando parte en esas actividades, y no creo que debamos sentirnos culpables".

En el pasado también se reveló que sistemas de chats de consolas como la PS4 o de videojuegos como Discord habían sido utilizados por delincuentes y terroristas para comunicarse de forma privada. El argumento para ello era que se trataba de servicios "menos vigilados", pero Edward Snowden ya nos descubrió como tanto EE.UU. como el Reino Unido cuentan con programas que espían esas conversaciones.

El debate reaparecía estos días tras un mensaje de Kim Dotcom en Twitter en el que el creador de MEGA revelaba que "la mejor forma para comunicarse de forma privada es dentro de videojuegos" ya que según él estas comunicaciones apenas son monitorizadas por las agencias de inteligencia.

El mensaje era curioso teniendo en cuenta que como comentábamos efectivamente se ha sospechado del papel de esos sistemas para esos usos "oscuros" en el pasado. Como recordaban en Dailydot, en la serie televisiva de Amazon 'Jack Ryan' incluso se mostraban escenas ficticias en las que los terroristas usaban la PS4 para comunicarse.

Esa afirmación parece no obstante discutible, y aparte de las críticas de algunos analistas —como Patrick Tucker, cuyo tuit era muy crítico pero poco argumentado— lo cierto es que descubrimientos como el de Edward Snowden en 2013 ya dejaban claro que las agencias de inteligencia sí vigilan esos sistemas de chat "de nicho" centrados en ciertos videojuegos.

No solo eso: la seguridad de sistemas de chat como los de la PS4 no es demasiado alta. Lo demostraron los expertos de seguridad de Duo Labs, que mostraron cómo aunque hay cierto cifrado por el uso del protocolo TLS, es posible aprovechar vulnerabilidades del protocolo para monitorizar esas conversaciones.

Un gobierno podría obtener las claves para descifrar la información, algo mucho más difícil en el caso de una conversación de WhatsApp. Para estos expertos "no hay razón para pensar que la PS4 o la Xbox son más seguras que otras plataformas [para chats privados]".

El problema en realidad no es ese, sino el cifrado.

Para comunicarse de forma privada, diga lo que diga Kim Dotcom, es fundamental que el cifrado de las comunicaciones sea parte integral de esa comunicación. Aplicaciones como Signal o Wire han dado desde hace un tiempo un paso al frente en este ámbito, pero hay otras mucho más populares que también llevan tiempo aprovechando esa idea.

De hecho esa carrera por la privacidad hizo que Telegram y WhatsApp implantaran el célebre cifrado E2E (de extremo a extremo) en sus plataformas para garantizar la privacidad de esas comunicaciones. Aun con ciertas sombras en esos procesos de cifrado, la protección de nuestras comunicaciones en ambas plataformas es una garantía notable para que las comunicaciones privadas se mantengan precisamente a salvo de curiosos.

Varios eran los analistas que precisamente reflejaban que en muchos sistemas de chat en videojuegos no existe el cifrado por defecto, y Cecilia D'Anastasio, editora en Kotaku, explicaba que en respuestas al Freedom of Information Act (FOIA) por parte del FBI quedaba claro como los registros de chat de juegos como 'World of Warcraft' que datan de 2008 ya mostraban la inseguridad de dichas plataformas de mensajería.

This is not true, FYI. Game companies have access to your in-game communications. I've received FOIA responses from the FBI containing WoW players' chat logs from as far back as 2008. The best way to communicate privately is through software designed for that! https://t.co/xfvps2Rt5D