Apple está siendo amenazada por un grupo de hackers que asegura tener más de 300 millones de cuentas de iCloud

Un grupo de hackers autodenominado "Turkish Crime Family" está extorsionando a Apple a cambio de no publicar información relacionada con más de 300 millones de cuentas de iCloud. Los hackers están pidiendo a Apple 75.000 dólares en Bitcoin o Ethereum, otra criptomoneda, o 100.000 dólares en tarjetas de regalo para iTunes.

Según Motherboard, este grupo de hackers se ha puesto en contacto con ellos para dar a conocer el supuesto fallo de seguridad y "las negociaciones" que están llevando a cabo con la gente de Apple, donde una de las amenazas es que si no entregan el dinero borrarán de forma remota algunos iPhone.

Un rescate con valor de 75.000 dólares en bitcoins

Según explican los hackers, han logrado acceder a una gran cache de credenciales de iCloud y otras cuentas de correo electrónico de Apple. Con estas credenciales son capaces de entrar a las cuentas de varios usuarios vía web a través de iCloud, lo que no sólo les da acceso a fotos, correos, y archivos personales, sino también les da el poder de borrar de forma remota los dispositivos activados en esa cuenta.

Los hackers habrían enviado capturas de pantalla donde se ven algunos correos electrónicos que han tenido con el equipo de seguridad de Apple. Según explica Motherboard, en uno de los correos se puede leer que grabaron un vídeo de YouTube donde se ve cómo tienen acceso a la cuenta de una anciana, acceden a sus fotos y a la opción de borrado remoto.

En estas mismas capturas se podría ver la respuesta por parte del equipo de seguridad de Apple, quienes le piden que eliminen ese vídeo y les informan que ellos no negocian con ciberdelincuentes, además de que esa conversación será archivada y enviada a las autoridades.

'Turkish Crime Family' está exigiendo a Apple el pago hasta antes del 7 de abril, ya que en caso de no recibirlo comenzarán a borrar dispositivos de forma remota y posteriormente harán pública la información de estos usuarios.

Hasta el momento Apple no ha salido a dar declaraciones al respecto, pero la realidad es que hay muchas incongruencias en las exigencias de este supuesto grupo de hackers. Por ejemplo, unos de los correos electrónicos asegura tener 300 millones de cuentas @me y @icloud, mientras que los hackers que han contactado con Motherboard dicen tener 559 millones de cuentas. Por otro lado, estos hackers se han puesto en contacto con varios medios de comunicación estadounidenses con el objetivo de ejercer presión sobre Apple.

Aquí hay que destacar que hasta el momento las pruebas que han mostrado los hackers no son determinantes, ya que todo gira en torno a capturas de supuestos correos electrónicos, vamos, no se ha tenido acceso a dichos correos de primera mano. Asimismo, se les ha pedido a los hackers que presenten datos de alguna o algunas cuentas de iCloud supuestamente robadas, esto con la finalidad de de verificar su veracidad, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

Por supuesto esteremos pendientes de cualquier actualización.

