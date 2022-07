Wikipedia tiene un problema con los artículos falsos. Ahora quiere solucionarlo con inteligencia artificial

Wikipedia, la enciclopedia libre y colaborativa utilizada por millones de personas, puede contener información falsa, ya sea por inadvertencias de quienes la editan o por movimientos intencionados. Sin ir más lejos, podemos señalar el caso de la mujer china que durante más de una década escribió artículos engañosos sobre Rusia haciendo creer a muchos usuarios que se trataba de información real.

La Fundación Wikimedia, la organización sin ánimos de lucro detrás de la enciclopedia digital, reconoce esta situación. Si bien cuenta con mecanismos de verificación, el desafío de evitar errores es cada vez mayor para los voluntarios, que ven como cada mes se agregan más de 17.000 nuevos artículos. Ahora, un modelo de inteligencia artificial (IA) desarrollado por Meta podría ayudarles en sus tareas.

Sphere, un IA para Wikipedia

Una de las herramientas que tienen los editores de Wikipedia para determinar si la información de un artículo es precisa son las fuentes o referencias que se enumeran al pie de página. El problema es que a medida que la enciclopedia va creciendo es más complejo verificarlas manualmente. ¿Y si pudiéramos utilizar la IA para trabajar con esa ingente cantidad de información y ayudar a los editores?

Meta cree que es posible. En este sentido, ha desarrollado un sistema que permite revisar automáticamente cientos de miles de referencias a la vez. Según explica la compañía, esta solución, conocida como "Sphere" tiene dos grandes pilares: un algoritmo entrenado con más de 4 millones de fragmentos de texto de Wikipedia, y un conjunto de datos alimentado por la información de 134 millones de páginas web.

Para verificar las referencias de un nuevo artículo, Sphere lleva a cabo varios pasos. El primero es una búsqueda dentro de un índice que clasifica la información para evitar perder tiempo analizando datos que no corresponden a la temática en cuestión. Cuando el sistema encuentra un documento que potencialmente podría citarse como fuente, extrae el pasaje más relevante del mismo y lo procesa a través de un modelo de clasificación, que compara el nuevo texto con la cita original.

Los cierto es que los cambios no se realizarán automáticamente en el artículo. Si el sistema detecta una referencia inconsistente, las alternativas que considere más adecuadas serán presentadas a una persona que se encargará de aprobar los cambios. Meta dice que Sphere será capaz de trabajar en varios idiomas y no solo procesar texto, sino también imágenes, vídeos y tablas de datos.

Eso sí, tendremos que esperar para ver esta solución en acción. La compañía dice que el sistema aún se encuentra en la fase de investigación y que todavía no se utiliza en los contenidos de Wikipedia. No obstante, confía en que más adelante aliviará el trabajo de los editores, no solo de la enciclopedia digital más grande del mundo, sino de otros proyectos que requieran la verificación de enormes cantidades de datos.

Cabe señalar que Sphere es un proyecto de código abierto, lo que permitirá a la comunidad examinar el funcionamiento de los algoritmos. Por otra parte, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg no ha revelado si planea implementar este sistema en sus redes sociales Facebook e Instagram para evitar noticias falsas. Tras las polémicas en torno a la desinformación, Meta había prometido invertir en nuevas herramientas para que los usuarios de sus plataformas sepan en qué información confiar.

En cuanto a la inteligencia artificial, podemos decir que es una disciplina muy prometedora. No solo nos permite aumentar las posibilidades de la conducción autónoma, crear rostros fotorrealistas, imágenes a partir de texto y ganarnos a la hora de jugar al ajedrez, por mencionar algunos ejemplos. También podría ayudar a hacer que Wikipedia sea una página con información mucho más precisa. ¿Funcionará? Con el tiempo lo sabremos.

Imágenes | Oberon Copeland (Unsplash) | Meta IA

