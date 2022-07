Una mujer china se inventó la historia de Rusia en Wikipedia. Ahora miles de personas creen que es real

A Yifan le ha ocurrido algo curioso en Wikipedia. Hace un tiempo se puso a consultar artículos sobre la historia de Rusia a la caza de personajes, episodios y tramas que trasladar luego a sus novelas de fantasía. Lo encontró. Eso y bastante más. A base de leer y releer, de ahondar y saltar de entrada en entrada, acabó encontrándose con uno de los mayores fakes en los anales de Wikipedia.

De los relatos de fantasía que suele escribir, Yifan se encontró saltando a la crónica histórica. Y de esta, a su vez, transportada a una historia del más genuino género surrealista.

La noticia la ha desvelado Sixth Tone, magazine de la empresa estatal Shanghai United Media Group, y demuestra hasta qué punto en 2022 Wikipedia corre aún el riesgo de convertirse en un coladero de falsedades incluso en asuntos a priori tan estudiados como la historia de un país.

Mientras leía sobre la crónica rusa en la versión china de Wikipedia, Yifan se encontró con un artículo que hablaba de la gran mina de plata de Kashin, un yacimiento —descubrió fascinada— abierto hace siglos por el principiado de Tver y en el que trabajaban 30.000 esclavos y 10.000 libertos.

El texto hablaba de cómo su desorbitada riqueza la convirtió en un valioso recurso para los príncipes de Tver, de cómo despertó el interés de los duques de Moscú y llegó incluso a desatar una oleada de guerras que se extendieron por la actual Rusia entre 1305 y 1485. También que aquella mina de Kashin había dado riquezas durante siglos, hasta más o menos mediados del XVIII.

La historia era tan fascinante, tan inspiradora, tanto jugo prometía para sus propias novelas, que Yifan decidió ir más allá y documentarse por su cuenta. Leyó más artículos, se interesó por quienes eran sus protagonistas, escenarios, tramas… Hasta qué, de repente, todo aquel caudal de datos, bien nutrido en la Wikipedia china, empezó a desvanecerse cuando acudió a otras fuentes.

Para empezar Yifan se dio cuenta de que curiosamente la versión china incluía más información sobre aquellos pasajes de la crónica eslava que la propia Wikipedia inglesa o incluso la rusa, en la que directamente había ciertos temas sobre los que no figuraba ni una sola línea.

No solo eso. Cuando Yifan consultó las fuentes de las que supuestamente salían algunos datos de Wikipedia se encontró con que no tenían el más mínimo sentido. Por ejemplo, Sixth Tone explica cómo la nota a pie de página que debía aclarar un método utilizado en la minería medieval remitía… —¡Sorpresa!— a un artículo sobre la extracción automatizada de minerales en el siglo XXI.

El campanazo llegó cuando Yifan descubrió que, simple y llanamente, la mina de Kashin era una enorme patraña. Existía la ciudad y también había existido el Principado de Tver, cierto; pero ni rastro del supuesto yacimiento de plata que había desatado aquellas guerras hacía siglos.

Lo que que sí había era un enorme engaño, más grande que aquella supuesta mina.

Asombrado Yifan contó lo que había descubierto en Zhihu, un foro similar a Quora, donde relató cómo el autor de aquellos artículos había inventado sin sonrojo y mezclado a la buena de dios verdades y mentiras, hechos verídicos con otros más falsos que una moneda de tres euros.

Eso sí, todo con una maestría pasmosa.

Wikipedia decidió investigar el asunto y se encontró con que alguien había usado cuatro cuentas para desgranar datos falsos sobre la dinastía Qing y la historia de Rusia. Lo más curioso no era sin embargo la técnica de la multicuenta para ganar credibilidad, sino el tiempo que el articulista llevaba haciendo aquello. En Wikipedia concluyeron que había empezado con los engaños hacia 2010 y durante más de una década había escrito 206 artículos y contribuido a varios centenares.

Toda una mitología inventada digna del mejor Homero.

Las cuentas, claro está, acabaron vetadas en la Wikipedia china y el 17 de junio la mayoría de sus artículos sobre temas históricos ficticios habían volado ya de la web. Eso no impidió que el escándalo se viralizase y la noticia corriese por Internet como la pólvora. En un guiño a medio camino entre la indignación, la admiración y la fascinación, algunos internautas incluso acabaron bautizando a aquel autor compulsivo de historias falsas con un apodo memorable: “el Borges de China”.

A Chinese contributor to Wikipedia known as Zhemao (折毛) had used at least 4 “puppet accounts” to falsify the history of the Qing Dynasty and the history of Russia since 2010.

Each of the 4 accounts lent the others credibility.

📸 pic.twitter.com/B6utx0aSg9