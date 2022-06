Esta animación muestra las webs más populares desde 1993. Es un buen reflejo de la evolución de internet

Probablemente en 1993 muchos de los que leéis esto ni siquiera habíais nacido. Internet acababa de hacerlo, y también la World Wide Web y esa gran telaraña mundial de sitios web que poco a poco fue evolucionando y creando ganadores y perdedores a un ritmo vertiginoso.

Una animación publicada en Reddit y creada por un usuario llamado James Eagle hace precisamente un repaso visual a esa evolución de internet destacando los sitios web más populares desde 1993 hasta nuestros días. Un buen resumen de imperios que surgieron y desaparecieron... y de otros que se mantienen en nuestros días, por supuesto.

(Parte de) la historia de internet hecha barritas que vienen y van

A los más jóvenes ni siquiera os sonarán probablemente nombres como AOL, Prodigy o Compuserve, pero ellos dominaban internet en aquel 1993. De hecho AOL (America On Line) siguió haciéndolo mientras se iniciaba la era de los directorios de internet. No buscadores, no, directorios.

Así es cómo Yahoo!, Lycos, Excite o MSN comenzaron una vertiginosa carrera por conquistar la relevancia a mediados de la década de los 90. También era la época de la mítica Geocities y aquellas horripilantes webs 1.0 que poco a poco irían siendo más ricas en contenidos y diseño.

La animación es una buena forma de ver cómo Yahoo! se convirtió durante buena parte de los 2000 en absoluto referente a pesar del empuje de otros gigantes como eBay, Google, o Amazon. En 2005 comenzó el empuje de las redes sociales con MySpace mostrando el camino mientras la Wikipedia asomaba tímidamente y sitios como Ask y la BBC era también referentes y MSN —gracias al omnipresente Windows— era el tercer sitio web más visitado del mundo.

Luego a finales de 2007 y principios de 2008, llegarían dos fenómenos espectaculares y que crecieron como la espuma: YouTube y Facebook. Los buscadores locales de Rusia y China (Yandex y Baidu) ganaban enteros gracias a esa particular batalla con Google.

Las cosas se moverían poco a partir de ahí. Twitter entraría con fuerza a finales de 2012 e Instagram lo haría a finales de 2014, pero como decimos, el dominio de Google, YouTube y Facebook no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Es interesante comprobar cómo otros gitantes de las redes sociales como TikTok o Twitch y plataformas como Netflix no han entrado de momento en ese singular 'top 10', pero puede que tanto ellas como otras plataformas acaben haciéndolo en el futuro.