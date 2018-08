En abril de este 2018 se hizo oficial el lanzamiento de la RealDoll X, la que será la primera muñeca sexual robótica con inteligencia artificial. En aquel entonces sólo se abrió la reserva de la muñeca, con precios que llegan a superar los 20.000 dólares, y hoy finalmente sabemos cuándo comenzarán los envíos y algunos detalles de su funcionamiento, incluido su inquietante 'Modo X'.

Bautizada como 'Harmony', este robot se basa en una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Realbotix, la cual es una especie de chatbot que se sincroniza con nuestro smartphone u ordenador a través de una aplicación, desde donde configuraremos nuestro robot y su personalidad.

Esta aplicación también servirá para recibir actualizaciones, instalarlas en el robot y así recibir nuevas características y mejoras, como frases y reacciones a diversas situaciones. Aquí hay que recodar que el sistema principal esta instalado en la cabeza de la muñeca, por lo que toda la interacción llegará a través de conversaciones y peticiones concretas, ya que el resto del cuerpo no cuenta con ningún tipo de sensores.

La aplicación estará disponibles en versión web, así como para Windows, Mac, iOS y Android, aunque de momento el operativo de Google es la única plataforma disponible. También cabe señalar que para el uso de esta aplicación se necesitará una suscripción anual, cuyo precio no ha sido anunciado. Al adquirir una RealDoll X, el primer año de uso será sin costo.

Cuando se anunció la muñeca sexual, se dio a conocer que incluiría un 'Modo X', que nos describían como "una programación especial que le dicta cuándo y cómo tratará a su pareja humana con amor y adoración eterna. El cual permitirá cumplir nuestras fantasías sexuales más salvajes". Hoy sabemos que este 'Modo X' es una forma de activar la actividad sexual, ya que esto "le dirá" al robot que responda con frases más subidas de tono, donde incluso nos aseguran que habrá "charlas sucias". Este modo contará con varios niveles de acuerdo a los gustos del propietario y las situaciones.

El 'Modo X' se activará desde la aplicación y serviría para diferenciar los momentos que tenemos con el robot, es decir, si está activado las respuestas serán de índole sexual, mientras que al desactivarlo sólo se entablarán conversaciones triviales con diversas temáticas.

Asimismo está el "protocolo 40058", que según la explicación consistirá en una forma de instrucción para que la que muñeca esté "comprometida en una relación amorosa, donde sus prioridades serán amar, honrar y respetar a su compañero humano por encima de todo". Este protocolo no es más que un método de personalizar a nuestro robot, ya que desde la aplicación tendremos que añadir la información con nuestra voz y una fotografía, para que así Harmony sólo nos responda a nosotros y a nadie más. Por ello, la compañía asegura que RealDoll X está diseñada para "ser nuestra compañera, amiga y amante".

‘Waiter, waiter! What’s this robot doing in my soup?’



‘It seems like its preforming human tasks twice as efficient because it knows no fear, nor pain’#Abysscreations #Realdoll #Realdolls #Realbotix #ArtificialIntelligence #Robotics #Robots #AI pic.twitter.com/fwPF8zMgnA