¡OJO! Contenido NSFW.

Después de poco más de tres meses de desarrollo está aquí, se trata de RealDoll X, un proyecto donde intervienen el famoso fabricante de muñecas sexuales RealDoll, y su compañía hermana Realbotix, quien fue la responsable de desarrollar la plataforma de inteligencia artificial que dota de "vida y personalidad" a estas muñecas.

RealDoll X será el primer robot con fines sexuales en salir a la venta para todo el público, bueno, para aquellos que puedan pagar entre 14.000 y 18.000 dólares. Sí, a finales de este mes de abril se podrá adquirir la primera generación de este robot con el que buscan llegar a las habitaciones de todo el mundo y así tratar de revolucionar el mercado del sexo.

A través de un pequeño vídeo, RealDoll nos presenta a 'Harmony', la primera RealDoll X equipada con la plataforma de inteligencia artificial creada por Realbotix, que es más una especie de chatbot que ofrece la posibilidad de tener conversaciones sencillas, así como expresar frases "amorosas" de acuerdo a nuestra interacción.

De acuerdo al vídeo de presentación, RealDoll X estará equipada con un "Modo X" que, según la explicación, le "permitirá cumplir nuestras fantasías sexuales más salvajes", una "programación especial" que le dicta cuándo y cómo tratará a su pareja humana con "amor y adoración eterna".

Eso no es todo, ya que también asegura que está diseñada para "ser nuestra compañera, amiga y amante". Pero lo más pertubador es su "protocolo 40058" que, según explica, le establece cuando está comprometida en una relación amorosa, donde sus prioridades son amar, honrar y respetar a su compañero humano por encima de todo", e incluso nos dice que "nos amará por siempre".

