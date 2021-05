La Roomba para ciudades se llama Trombia: tiene el tamaño de un coche y limpia las calles de forma autónoma

Los robot aspirador llevan años entre nosotros y se han hecho un hueco en muchísimos hogares a lo largo y ancho del mundo. Son pequeños, cómodos y realizan un trabajo más que suficiente. Pero, ¿qué pasa fuera del hogar? Trombia es la respuesta a ello, y el resultado de combinar los robots aspirador y los coches autónomos.

Trombia Free es el producto estrella de Trombia Technologies. Estamos hablando de un gigantesco robot aspirador que se encarga de barrer las calles de la ciudad sin necesidad de operarios. Equipado con múltiples sensores, el vehículo hace todo el trabajo por si solo como si de un robot aspirador para hogares se tratase.

Según sus creadores, Trombia Free tiene un tamaño de 3,53 metros de largo y 2,3 metros de ancho. No tiene la velocidad de un Tesla, llega más bien a apenas 10 km/h y de hecho está limitado por el fabricante a entre 2 y 6 km/h cuando está limpiando.

En cuanto a energía se refiere, Trombia Free consume entre 6 y 10 kW, que es menos del 15% que las alternativas tradicionales según Trombia. El vehículo viene equipado con una batería que le permite una autonomía entre 8,5 horas y 17 horas, dependiendo de la intensidad de la actividad. Si se trata de un barrido de alta potencia y continuó la autonomía se limita entre 4 y 8 horas. Todo dependerá de la batería de iones de litio con la que venga equipado: capacidad de 45,6 o 91,2 kWh.

Gracias al uso de un LiDAR y múltiples cámaras y sensores, Trombia Free puede operar de forma autónoma. Se desplaza por las calles reconociendo la basura para barrerla y también reconociendo obstáculos o peatones para evitarlos. Sea como sea, durante las pruebas piloto estará acompañado de un humano que lo supervise y monitorice su trabajo.

De momento Trombia Free ha empezado a operar en las calles de Helsinki. La compañía espera emprender un total de 10 programas piloto más antes de que comience la preventa de Trombia Free a finales de este año. Estiman poder enviar las primeras unidades a loc clientes en el prime trimestre de 2022. ¿Precio? No lo han querido especificar, aunque indican que los clientes pagarán por metros cuadrados limpiados por parte de Trombia Free y no un pago único por la maquinaria.

