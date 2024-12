Si la pregunta es si OpenAI puede guardar y revisar nuestras llamadas y mensajes de 1-800-ChatGPT, la respuesta es sí (pero)

Han pasado algo más de 24 horas desde que OpenAI activó una nueva forma de interactuar con ChatGPT. Ahora, los usuarios podemos comunicarnos con el chatbot a través de llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, gracias al número1-800-ChatGPT.

La posibilidad de utilizar un modelo de lenguaje tan avanzado como GPT-4o mini, casi sin barreras técnicas, resulta realmente fascinante. Ya ni siquiera necesitamos tener acceso a un navegador web o a un móvil compatible con la aplicación oficial del chatbot.

Basta añadir el número de teléfono de ChatGPT a nuestros contactos para conversar con él a través de WhatsApp. Incluso podemos hacerle una llamada telefónica desde cualquier teléfono (de momento en Estados Unidos y Canadá), incluso un teléfono de disco.

Hasta aquí todo suena genial, ¿verdad? Y probablemente así lo sea. Sin embargo, a la hora de utilizar un servicio como este es buena idea ser plenamente consiente de qué ocurre con nuestros datos. ¿Son recopilados? ¿Por cuánto tiempo? Esto es lo que sabemos.

¿Qué sucede con nuestras llamadas y conversaciones de 1-800-ChatGPT?

Cuando usamos 1-800-ChatGPT, OpenAI nos advierte que si decidimos continuar estamos aceptando sus condiciones y política de privacidad publicada en openai.com. Además, explica que “las conversaciones pueden revisarse por motivos de seguridad”.

Cuando usamos 1-800-ChatGPT estamos aceptando las condiciones del servicio

Hallar una respuesta en la página oficial de la compañía de inteligencia artificial (IA), al menos al momento de escribir este artículo, no es tan sencillo. Las condiciones y política de privacidad no están visibles en primer plano en la mencionada página de OpenAI.

Nos encontramos ante una abrumadora cantidad de información que incluye productos, novedades y más. Una vez que finalmente llegamos a la página de condiciones de uso en Europa y política de uso de datos, no es sencillo comprender sus alcances.

Lo que vemos al ingresar a openai.com buscando información sobre sus prácticas de datos

El primer documento tiene una sección dedicada a “Nuestro uso del contenido”. Allí se menciona que la compañía puede usar el contenido de ChatGPT para, entre otras cosas, mejorar sus servicios, y que podemos optar por no participar.

Ciertamente, aquella es una opción válida cuando puedes acceder a los ajustes de controles de datos desde la web o la aplicación de ChatGPT. Pero, como hemos visto, estos ajustes no parecen estar disponibles en 1-800-ChatGPT.

No hemos sido los únicos que nos hemos hecho esta pregunta y, aparentemente, no hemos encontrado una respuesta clara en la documentación. En Fortune han preguntado a OpenAI sobre este apartado y han recibo una respuesta.

Un portavoz de la compañía dijo que no utilizan las "llamadas, transcripciones de llamadas y mensajes de WhatsApp" de 1-800-ChatGPT para entrenar sus modelos. Por esta razón la opción de optar no por participar no tiene sentido.

OpenAI no utiliza las llamadas, transcripciones de llamadas y mensajes de WhatsApp de 1-800-ChatGPT para entrenar sus modelos.

Puede resultar curioso que esta información no se encuentre fácilmente en la página de OpenAI. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), por ejemplo, busca que las compañías muestren de una manera clara y accesible sus prácticas de datos.

Sino que se lo digan a Netflix, que recientemente recibió una multa de 4,7 millones de euros por no informar claramente qué hacía con los datos de los usuarios entre 2018 y 2020. Aunque el gigante del streaming, cabe señalar, ha apelado la decisión.

Volviendo al tema de OpenAI, ahora que nos ha quedado claro que la compañía no utiliza nuestras interacciones de 1-800-ChatGPT con fines de entrenamiento, es importante tener en cuenta que los datos sí se conservan temporalmente.

En otro artículo oficial, la compañía explica que almacena las llamadas, transcripciones de llamadas y mensajes de WhatsApp de 1-800-ChatGPT “durante un período limitado de tiempo por motivos de seguridad y prevención de abusos”.

Los datos son almacenados en centros de datos de proveedores de OpenAI en diferentes partes del mundo. Además, fragmentos de estos pueden ser enviados a “proveedores de confianza”. También pueden ser revisados por humanos.

