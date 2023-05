Hasta las portadas de los best-sellers empiezan a estar generadas por AI. Los artistas tienen algo que decir

Sarah J. Maas es una escritora de novelas de fantasía. Sus sagas 'ACOTAR' , 'Trono de cristal' y 'Ciudad Medialuna' se han convertido en un absoluto éxito de ventas, y varios de los títulos que las componen han llegado a entrar en la lista de best-sellers de The New York Times. Ahora, no obstante, uno de sus libros ha generado bastante polémica. No por el texto en sí, sino por la cubierta de dicho libro.

Cubierta generada por IA. El libro 'Ciudad Medialuna: casa de tierra y sangre' forma parte de su última saga, pero la editorial, Bloomsbury —que se hizo famosa cuando comenzó a publicar las novelas de Harry Potter en 1997— ha utilizado una cubierta generada por inteligencia artificial. Como señalan en The Verge, lo revelaron varios lectores de la edición británica de la novela, que descubrieron que esa imagen de un singular forma parte del repositorio de imágenes generadas por IA de Adobe Stock. En el libro se incluye acreditación a Adobe Stock por esa imagen usada en la contraportada.

Críticas. La imagen de hecho está basada en una creada por el usuario Aperture Vintage y está etiquetada como generada por IA en la plataforma de Adobe, algo que ha provocado las críticas de algunos lectores. Uno de ellos explicaba en Reddit cómo "no han dedicado ni un ápice de atención o esfuerzo a su creación y, de hecho, sólo están estafando a los fans para producir una edición más que la gente pueda comprar. Teniendo en cuenta lo bonitos y detallados que son los libros de tapa dura, es decepcionante lo genéricos y desalmados que son los libros de bolsillo, y lo poco que representan la historia real".

Los artistas, amenazados. Kala Elizabeth, artista freelance, expresaba su preocupación ante lo que pasaba con esta editorial y este libro porque "Bloomsbury es una de las editoriales más importantes. Pueden permitirse contratar a ilustradores reales en lugar de comprar [imágenes de] Adobe Stock, que es de donde este contenido de IA proviene".

No es la primera vez (ni será la última). En diciembre la editorial Tor hizo uso de una imagen generada por IA para la cubierta del libro 'Fractal Noise', pero ellos trataron de ocultarlo. Eso generó cierta polémica y la compañía acabó disculpando y explicando que no se dieron cuenta de que había sido creada con IA. La autora del libro que ahora ha generado este nuevo debate, Sarah J. Maas, se mostraba en cambio encantada por la portada del libro en su cuenta de Instagram sin mencionar su origen.

Getty y ShutterStock por un lado... Getty Images demandó a Stable Diffusion por (supuestamente) robarle sus fotos. Shutterstock también planteó limitaciones y comenzó a eliminar imágenes generadas por IA aunque no las prohibieron totalmente. Esta empresa incluso planteó que para reconciliar a los artistas con la IA lo ideal sería, sencillamente, pagarles a todos, algo inadmisible para Getty.

... y Adobe por otro. Mientras, Adobe Stock señala claramente que "acepta contenido creado con herramientas de inteligencia artificial generativa (IA)" siempre que cumpla con sus estándares. "Creemos que las herramientas de IA generativa pueden ayudar a nuestra comunidad de colaboradores a continuar creando contenido increíble, y creemos en el etiquetado transparente y claro para los clientes cuando se trata de este contenido".

Entrenamiento sin imágenes con copyright. No solo eso: cuando Adobe lanzó su motor de IA generativa propio, Adobe Firefly, lo hizo indicando que está entrenado solo con contenido licenciado o libre de derechos de autor. Además permite incluso que los artistas pueden elegir no entrenar a esta IA. La cosa es distinta para Adobe Stock, lo que hace que haya cierta confusión sobre si esa imagen del lobo —por ejemplo— realmente se generó con una IA que fue entrenada con imágenes con copyright.

Imagen | Sarah J. Maas | Aperture Vintage

