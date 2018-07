Pintarte la cara de payaso es la forma perfecta de evitar el reconocimiento facial automático

Comienza a ser difícil salir a la calle sin que alguna cámara nos capte y trate de aplicar reconocimiento facial para identificarnos. El espionaje masivo con la excusa de la seguridad nacional es una realidad en países como China, y los paranoicos de la privacidad comienzan a preguntarse cómo evitar ese reconocimiento facial automático (AFR).

Un experto tecnológico ha encontrado una forma de engañar a estos sistemas: pintarse la cara de payaso, algo que descubrió casi de forma accidental gracias a los fans del grupo de Hip Hop Insanse Clown Posse (ICP), los llamados "juggalos" y "juggalettes". Dichos fans se aplican maquillaje de forma que se altera el aspecto de las facciones de la cara. Los sistemas de reconocimiento se vuelven locos con esa técnica... por ahora.

El experto en seguridad responsable del descubrimiento publicaba cómo funcionaba la técnica en su cuenta en Twitter, donde comentó cómo al maquillarse como esos fans las facciones de la cara quedaban totalmente enmascaradas y los sistemas de reconocimiento facial automático no lograban funcionar correctamente.

for anyone wondering why some face changes evade facial recognition and others don't, here's a visualization of how landmarks are placed on a few examples. juggalo makeup is particularly effective as it basically totally redefines what is interpreted as the jawline pic.twitter.com/dFSx5FEGc9