Piden a GPT-3 que compre unos AirPods: una fascinante demo para apreciar cómo la IA se mueve entre distintas páginas web

Uno no se cansa de ver demos de GPT-3. Tras enseñarnos un generador donde solo teníamos que describir la web que queríamos y la IA nos daba el código HTML/CSS, ahora Sharif Shameem, fundador de Debuild, ha integrado el modelo de lenguaje GPT-3 dentro de Chrome y le ha pedido que "compre unos AirPods".

La propuesta es sencilla. La IA tiene acceso al navegador como lo podríamos tener nosotros. Es decir, tiene un cursor y se mueve por las distintas webs como lo haríamos nosotros con el ratón. Una demo muy sencilla que permite observar cómo entiende la IA internet, en qué elementos se detiene de las distintas páginas web y dónde se queda encallada.

Os anticipamos que lamentablemente GPT-3 todavía no es suficientemente avanzado como para poder comprar por sí mismo. Internet es suficiente complejo para liar a la IA y que esta se pierda.

Aquí os dejamos la demo de GPT-3, publicada en Twitter por el mismo autor.

I gave GPT-3 access to Chrome with the objective "please buy me Airpods".



Pretty interesting if you ask me 🤔 pic.twitter.com/zwHPLZOlUJ