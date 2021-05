Chatear con tu yo del pasado como opción de futuro: la inteligencia artificial y sistemas como GPT-3 lo hacen posible

Parece sacado de un episodio de Black Mirror, pero lo cierto es que chatear con tu yo del pasado para contarle tus cosas o pedir consejo no está tan lejos de convertirse en una potencial realidad.

Lo demuestra todo el mundo de los deepfakes que permiten crear convincentes recreaciones de cualquier persona (cómo es, cómo habla), y su combinación con sistemas como GPT-3, que parecen plantear una solución para simular conversaciones que podríamos tener en la vida real. Hay quien ya se plantea ese futuro y lo lleva a otros casos posibles.

La escena recuerda a la de Joi, el personaje de Blade Runner 2049, que en un momento dado parece tomar forma real para experimentar por primera vez la lluvia. Es una recreación por ordenador, claro, la propia relación del protagonista (K, Ryan Gosling) con Joi (Ana de Armas) y su conversación no está tan lejos de lo que se puede conseguir hoy en día.

Feels like the AI version of this is extremely doable with today’s technology.



The truly personal life coach. Angel (or devil?!) sitting on your shoulder telling you what to do. https://t.co/DbV0DBdUAX