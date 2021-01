El chatbot para hablar con personas muertas de Microsoft "es perturbador" y "no hay planes para desarrollarlo"

La semana pasada fue noticia que Microsoft había registrado una patente de un chatbot para hablar con personas muertas. La idea era usar contenido como "imágenes, grabaciones de voz, publicaciones en redes sociales y mensajes de correo electrónico" para crear una suerte de avatar digital con el que hablar, al más puro estilo 'Black Mirror'. La idea era un poco macabra y desde Microsoft han confirmado que no hay planes para producirla.

Tim O'Brien, defensor de política y ética de Microsoft, ha explicado en su perfil que la aplicación de la patente data del 11 de abril de 2017. Por aquellos entonces Microsoft no hacía las revisiones de ética de inteligencia artificial que hace ahora, y de eso O'Brien sabe bastante, porque forma parte del panel encargado de tales misivas. Además, afirma, "no tengo constancia de ningún plan para desarrollarlo o lanzarlo".

O'Brien, además, no ha dudado en calificar el proyecto como "perturbador". En otro tweet se reafirma y asegura que "en cualquier caso, confirmo que no hay ningún plan para esto", tras lo cual bromea diciendo que "si alguna vez consigo un trabajo escribiendo para 'Black Mirror', sabré que debo ir al sitio web de la USPTO para obtener ideas para historias".

No obstante, sí ve ciertos beneficios en la preservación del legado. Pone como ejemplo este caso de la Fundación Shoah, que usó inteligencia artificial para desarrollar unos avatares de víctimas del Holocausto. Los avatares eran capaces de responder a las preguntas de los alumnos. Al hacer la pregunta, la IA buscaba la respuesta en una base de datos y ofrecía al alumno la más cercana. Lo cierto es que el resultado es de lo más interesante.

Ahora bien, O'Brien cree que hay "importantes cuestiones éticas a considerar, incluidos factores de forma, privacidad, control, innumerables formas en que los malos actores podrían usar / usarían [la tecnología], y muchos más". Por ello, concluye, "no es un escenario en el que estemos trabajando".

